喉糖推薦︱流感高峰期必備成藥喉糖功效禁忌須知　專家：2成分過量服用恐呼吸困難

▲ 流感高峰期必備成藥喉糖功效禁忌須知 專家：2成分過量服用恐呼吸困難

【喉糖／感冒藥／止痛藥／藥用喉糖／消委會】提防冬季流感高峰期，不少市民家中都會備有中西成藥及喉糖，必要時舒緩不適。不過，用藥時一定要小心藥物成分，避免弄巧反拙、加重病情。TOPick綜合專家及消委會就常見成藥、喉糖所提供的資料，解構其功效及使用禁忌。

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8款成藥功效禁忌

傷風感冒甚至發燒，家中必備「看門口」的銀翹散、連花清瘟膠囊、必理痛等大派用場，但專家提醒，若不了解其功效及使用禁忌，切勿自行服藥。TOPick綜合中西醫意見，整理出8大常見成藥服用注意事項。

1. 連花清瘟膠囊

2. 藿香正氣散

3. 銀翹散

4. 板藍根

5. 小柴胡湯

6. 葛根湯

7. 必理痛

8. 日本白兔牌EVE

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消委會：11款藥用喉糖需注意用量

除了中西成藥，喉糖也是在感冒初起、喉嚨痛時舒緩不適的選擇。消委會曾檢視市面上41款喉糖，包括得果定、使立消及龍角散等人氣品牌。其中11款含中西藥成分，包括10款屬於註冊西藥，1款為註冊中成藥；消費者需要注意分量慎服。餘下30款喉糖不含藥性，屬一般糖果食品。

11款藥用喉糖名單：

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2成分過量服用恐傷中樞神經或呼吸困難

消委會綜合藥劑師崔俊明及耳鼻喉專科醫生黃德彰的資料和意見，指出喉糖樣本中的主要有效成分可粗略分為消毒殺菌、止痛和抗過敏三類。在該次喉糖檢測中，發現有9款含治療口腔或喉嚨感染的消毒殺菌成分，包括：季銨化合物、2,4-二氯苄醇、戊間甲酚。

評測樣本中有1款每粒含0.25毫克地喹氯銨，產品沒有列明每日服用上限。參考英國一些含有該成分的藥物標籤例子，服用劑量為每日最多2毫克，即每日最多只可服用該樣本8粒，若消費者過量服用，有機會出現舌頭或口腔痛。

此外，還有4款樣本同時標示含有2,4-二氯苄醇及戊間甲酚，能舒緩口腔和咽喉症狀。但要注意，若過量服用2,4-二氯苄醇，有機會引致胃部不適及刺激中樞神經；若過量服用戊間甲酚，則有機會出現面腫及呼吸困難。

龍角散只屬一般「食品」 存高糖風險

龍角散喉糖聲稱可紓緩咳嗽、化痰、止喉嚨痕。不過消委會發現，本港市面售賣的龍角散喉糖，發現全部均不含註冊西藥或中成藥成分，不能歸類為藥品物，只能歸類為食品。其中一款龍角散含糖量更達91.2%，若日食6粒，則已經接近世衞建議的成人攝入限量（50克）的一半。

香港中文大學中醫學院臨床部主任梁晶博士曾受訪指，糖在中醫理論內主要易生痰濕，如病人咽部不舒伴痰多，則不應再進食過多的糖，以免聚濕生痰。消委會則建議，必須認清喉糖成分，注意喉糖的糖含量，因經常大量進食容易導致蛀牙及肥胖等健康問題。

而41款喉糖中，有9款為零糖或低糖，消費者可以參考：

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同場加映：《LDK》推介15款A級高效喉糖

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