魚目混珠｜生理鹽水扮HPV疫苗　女護士匿醫院廁所幫人打針逾160名女子中招【附9招預防HPV病毒】

▲ 內地一名女護士以生理鹽水扮HPV疫苗，匿醫院廁所內幫人打針，超過160名女子中招。

【生理鹽水／HPV疫苗／疫苗接種／打針】打疫苗千萬不要貪便宜！內地有女護士3年來將生理鹽水灌入HPV疫苗包裝，假裝成正統疫苗為女士接種。她以「走後門」無須預約打針作為招徠，導致超過160名女性誤墮騙局。

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魚目混珠｜生理食鹽水扮HPV疫苗

據「蘭州公安」消息及綜合內媒報道，甘肅一名在醫院工作的女護士聲稱能夠「走後門」，不用預約排期，就能夠立刻接種HPV疫苗。涉事女護士利用職務之便，將生理鹽水冒充四價或九價HPV疫苗，再約女士們到醫院附近商場及診所、此前工作醫院的走廊盡頭或洗手間等隱蔽處接種，作案時間長達3年。

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魚目混珠｜注射後無記錄起疑 報案揭發事

蘭州公安局今年4月收到有4名女子報案，指自己是透過女護士接種HPV疫苗，但電子疫苗記錄無此項接種記錄，其溯源碼曾被多人掃描，故懷疑受騙。

經警方調查後，發現涉事女護士利用以前在醫院工作的人脈關係，私自留存已注射的HPV疫苗包裝，繼而將生理鹽水灌入假冒HPV疫苗，以「特殊管道走後門」、「限量名額」等作為招徠，透過熟人之間相互介紹，導致眾多受害人上釣，亦對她深信不疑。據了解，事件受害者約有160人，金額共計60萬元人民幣（約64萬港元）；女護士被捕時，身上查獲4個包裝磨損不堪的「疫苗包裝」紙盒，盒上字跡已模糊。

HPV病毒｜男女均會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾受訪解釋，HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

HPV病毒｜「椰菜花」常見症狀

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性病風險｜4大易感染高危環境

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HPV病毒｜9招預防感染HPV

廣東省中醫院大學城醫院婦科副主任醫生唐虹接受內媒訪問指，HPV病毒「耐寒不耐熱」，溫度達攝氏55至60度時便會變質，因此高溫消毒可以消滅病毒。惟大多數溫泉水溫度僅約40至45度，導致HPV病毒仍可生存，如果皮膚有傷口便很容易感染到HPV。

唐醫生續指，雖然浸溫泉恐有感染HPV風險，但只要跟足以下9大注意事項，便可有效預防感染風險：

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