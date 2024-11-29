見工面試｜踏入公司時面試已經開始　專家教避免3大常犯錯誤：等候時忌做1事

▲ 踏入公司時面試已經開始，專家教避免3大常犯錯誤，等候時忌做1事。

【見工問題/面試心得/求職】求職面試和學校考試最大分別的地方，就是求職面試沒有正式的開始時間和結束時間。今天半宅職薯就和大家指出並分析三個在求職面試中常犯的錯誤。

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見工面試｜求職面試3大常犯錯誤

1. 對接待員不禮貌

當你進入公司，第一個見到的就是接待員。別以為接待員人微言輕，而忽略他的感受或者對他不禮貌。

沒錯，即使接待員在面試官面前讚美你，面試官也未必會對你產生額外好印象，因為接待員的角度，始終和面試官的角度不一樣。

但如果連接待員也批評你呢？那麼面試官一定覺得你人際關係欠佳，對你印象大打折扣。

所以接待員是一個幫不到你，但卻可以輕易害你的人。因此，即使你參與的是管理職位面試，也千萬不要開罪公司門口的接待員。他的一句說話，隨時定你生死。

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見工面試｜踏入公司時面試已經開始

在踏入面試室之前，面試其實已經開始。面試室入面的面試，其實只是了解你的其中一個方式，要是面試官可以在其他地方觀察你的話，面試官也會一併考慮在內的。所以說，在踏入公司那一刻，面試其實已經正式開始。

同場加映｜見工面試自我介紹必備6元素

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筆者簡介

半宅職薯 － 企業培訓師

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 企業培訓師 YC Lam

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