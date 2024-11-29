  • 21°C
香港時間：20241129日 (五) 16:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

見工面試｜踏入公司時面試已經開始　專家教避免3大常犯錯誤：等候時忌做1事

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

踏入公司時面試已經開始，專家教避免3大常犯錯誤，等候時忌做1事。

【見工問題/面試心得/求職】求職面試和學校考試最大分別的地方，就是求職面試沒有正式的開始時間和結束時間。今天半宅職薯就和大家指出並分析三個在求職面試中常犯的錯誤。

最新影片：

TOPick一分鐘
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡

見工面試｜求職面試3大常犯錯誤

1. 對接待員不禮貌

當你進入公司，第一個見到的就是接待員。別以為接待員人微言輕，而忽略他的感受或者對他不禮貌。

沒錯，即使接待員在面試官面前讚美你，面試官也未必會對你產生額外好印象，因為接待員的角度，始終和面試官的角度不一樣。

但如果連接待員也批評你呢？那麼面試官一定覺得你人際關係欠佳，對你印象大打折扣。

所以接待員是一個幫不到你，但卻可以輕易害你的人。因此，即使你參與的是管理職位面試，也千萬不要開罪公司門口的接待員。他的一句說話，隨時定你生死。

點擊下圖看另外2大常見錯誤：

點擊圖片放大
+11
+10

見工面試｜踏入公司時面試已經開始

在踏入面試室之前，面試其實已經開始。面試室入面的面試，其實只是了解你的其中一個方式，要是面試官可以在其他地方觀察你的話，面試官也會一併考慮在內的。所以說，在踏入公司那一刻，面試其實已經正式開始。

同場加映｜見工面試自我介紹必備6元素

點擊下圖瀏覽詳情：

點擊圖片放大
+5
+4

筆者簡介

半宅職薯 － 企業培訓師

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

企業培訓師 YC Lam

更多見工面試心得：

見工面試｜見工靠演技？點樣做好呢場戲？　專家教1招包裝自己贏取HR好感

見工面試｜見工面試最後問咩問題好？　專家教3種回應完美應對【附問題例子】

見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？　HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】

見工面試｜見工被問「點解想做呢份工？」　專家拆解3大棘手面試題目+最佳答法

升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

相關文章

升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工
19:03 2024/10/18
升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工
見工面試｜見工靠演技？點樣做好呢場戲？　專家教1招包裝自己贏取HR好感
18:12 2024/11/26
見工面試｜見工靠演技？點樣做好呢場戲？　專家教1招包裝自己贏取HR好感
求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」　男生回答4個字當場取錄
09:00 2024/11/22
求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」　男生回答4個字當場取錄

你可能感興趣

升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工
19:03 2024/10/18
升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工
見工面試｜見工靠演技？點樣做好呢場戲？　專家教1招包裝自己贏取HR好感
18:12 2024/11/26
見工面試｜見工靠演技？點樣做好呢場戲？　專家教1招包裝自己贏取HR好感
求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」　男生回答4個字當場取錄
09:00 2024/11/22
求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」　男生回答4個字當場取錄
職場文化 職位招聘

最高瀏覽

湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車
英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能