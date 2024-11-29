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小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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「最難」小三數學題考倒眾人。律師心算5秒即出答案。

【數學題/小學功課】一道簡單的數學題卻難倒眾人？早前有律師在Facebook分享一道「最難三年級壓軸題」，題目是「axa=6，axb=18，bxb=？」，不少人看到題目後直呼太難，但林智群卻指解答只需5秒！

小學難題｜「最難三年級壓軸題」 只需心算5秒解答？

台灣律師林智群早前在Facebook專頁分享一道小三數學題，並形容為「最難三年級壓軸題」，題目是：

axa=6，axb=18，bxb=？

他表示a是多少不是重點，b是多少也不是重點，如果用開方號就麻煩了。明明是「最難題目」，但他卻指「這個應該用心算5秒就可以解出來了吧？」

律師林智群在Facebook專頁貼出「最難三年級壓軸題」。（Facebbok@林智群律師（klaw））

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小學難題｜網民出手解題：答案是54

貼文曝光後，有網民嘗試解題，「第一式到第二式說明：一個a換成一個b要乘3倍，所以第二式到第三式（一個a再換成一個b）：18X3=54。以上才是國小的標準思維解法」、「有很多方法，提供一個比較有趣的方法，(b/a)*(b*a)=b*b=(18/6)*18=54」。

另外也有不少網民直呼題目太難，「現在的數學已經脫離正常人的範疇了。學這個可以去超商打工了」、「我恨死數學了…」、「小三？太難了！」、「54？ 還花了1分鐘想我好慚愧」。

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延伸閱讀：小學數學科——立體圖形及圖形題目必背公式

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