夫妻關係｜港爸認醉酒出軌女客人　感後悔欲挽回婚姻被鬧爆：別賴酒精

▲ 港爸自稱一時酒醉出軌，事後感後悔欲挽回婚姻，於是網上求助。(iStock圖片)

婚禮誓言那句「我承諾我將對你永遠忠誠」，然而又有幾多人能信守承諾？一名港爸早前網上發後悔文，稱自己一時酒後糊塗，與一名年齡相若的女客戶發生關係，事後深感後悔，而妻子發現被背叛後亦離開家庭，於是上網向網友求救如何挽回婚姻。

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一名港爸早前在親子王國討論區發文，以「如何補救夫妻關係」為題，稱自己與妻子結婚多年，兩人育有兩個10多歲的孩子，自言自己一直做好「丈夫、爸爸」的角色，亦十分體諒老婆照顧孩子的辛勞，因此無論外出或是旅遊都會計劃好行程，務求令對方了無牽掛地放鬆心情。

該名港爸亦稱，「每個月有俾家用，有照顧好小朋友，返工家務都做好，我大部份收入都俾晒佢」，不過自有了孩子，夫妻兩人就少了溝通，「就算我同佢講有幾累同今日做咗啲乜，佢冇咩反應，之後我冇再講過」。

港爸稱，約在5年前在工作上認識一名與自己年齡相若、事業型的女性客戶，他形容該女性客戶「小性感，正常男人都會望多兩眼」，過往都有到過她的家「只是工作，並沒有其他」。

直到3個月前，手上有些的項目經已完成，兩人開始第一次用餐，期間發現兩人想法相近，十分投契，在酒精的影響下，兩人「有了第一次」。事後在回家的路上，港爸自言感到十分後悔和內疚，「係我衰，做咗啲唔應該做既事，人生便多了一個污點！唉……」

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妻子憤而離家出走

他稱，他已與女客戶結束「出軌關係」，然而妻子得悉殘酷真相後已搬離家中，而2名小孩正與港爸同住。港爸稱很想挽救婚姻，「能夠彌補做什麼都可以」，直言願意承擔任何後果，「我淨係知道佢而家想避開我，如果佢要我將層樓轉名畀佢我都可以」，於是唯有上網求助。

帖文引起網民熱議，一眾網民認為港爸行為自私，「一句話總結，唔係做咗先知錯，係明知道錯都做」、「酒精表示很冤枉！」、「酒醉三分醒」、「衰咗賴酒精」，建議港爸「如果覺得後悔，贍養費俾多少少」、「比次機會老婆重生」。

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有網民建議港爸先做好本份，「先做好自己嘅本分先，照顧好家庭，有家用就照什俾，佢知道你有悔意肯改過行為良好，可能仲有一絲希望」。亦有網民認為港爸可尋求第三方協助，「建議你自己見咗婚輔先，諗清諗楚發生咩原因出軌，點針對問題改善，避免日後再出事， 要有一個完整計劃」。

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