拒載事件｜口岸「紅的拒載事件」有後續　的士站疑設告示牌咁樣寫

▲ 口岸「紅的拒載事件」有後續，的士站疑設告牌咁樣寫。

皇崗口岸「紅的拒載事件」有後續！早前，口岸的士站一紅的司機拒載欲前往新界乘客，並與其爭論應當選擇乘坐「紅的」或「綠的」。

近日，有人在連登討論區上傳圖片，指福田皇崗口岸的士站加設告示牌，註明「市區的士可前往任何地區」，再引熱議。

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拒載事件｜口岸的士站加設告示牌

樓主表示，「福田口岸的士站加咗個牌，講到明紅的邊到都要去」。據圖片可見，的士站加設一指示牌，寫明「市區的士可前往香港任何地區（大嶼山南部除外），包括香港國際機場、香港迪士尼樂園及亞洲國際博覽館」，這表明「紅的」可前往香港幾乎所有地方，亦包括「拒載事件」中乘客欲前往的新界富泰停車場。

拒載事件｜網民：法律一直都係咁

該圖片發布後引起網民熱議，有人認為支持該指示牌所述規定，「法律一直都係咁」、「的士牌公共服務係受政府監管，唔係比你揀客」，亦有人對此表示質疑，「咁仲分過海的士站做乜」、「但如果多人咁玩，然後啲紅的就唔會再敢喺果度排隊，應該會搞到果度冇紅的搭」。

因拒載事件中，乘客表示會向交通部及警務處處長反映情況，因此不少人打趣稱「肥仔同一哥食完飯啦！」、「個肥仔真係有料同蕭sir食飯 」。

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