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偏食挑食｜小朋友偏食不吃菜怎麼辦？　營養師教4招讓孩子愛上蔬菜

兒童健康

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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小朋友偏食不吃菜怎麼辦？營養師教4招讓孩子愛上蔬菜。

作為一名營養師，我經常聽到家長們反映，孩子們對蔬菜總是避之不及。然而，蔬菜含有豐富的維他命、礦物質和膳食纖維，有助於增強免疫系統，促進消化，並對孩子的成長和健康十分重要。在這篇文章中，我將分享一些實用的技巧，幫助您的孩子愛上吃蔬菜。

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小朋友偏食｜讓蔬菜變得有趣

1. 趣味的擺盤

  • 孩子們往往對色彩鮮艷、造型有趣的食物更感興趣。您可以利用這一點，將蔬菜切成各種有趣的形狀，如星星、花朵或動物，並進行創意擺盤。比如將胡蘿蔔切成小兔子的耳朵，西蘭花當樹冠，番茄切成太陽，讓孩子在進食過程中感到樂趣。

2. 參與製作

  • 讓孩子參與到蔬菜的選購和製作過程中，能夠激發他們的興趣。帶孩子一起去街市和超市挑選他們喜歡的蔬菜，並讓他們參與洗菜、切菜和烹飪的過程。這樣他們會更願意嘗試自己親手製作的食物。

同場加映：5款高纖食物改善便秘

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小朋友偏食｜以身作則

孩子們往往會模仿家長的行為，因此家長在日常飲食中應該以身作則，表現出對蔬菜的喜愛。在餐桌上，家長應該積極地吃蔬菜，並表現出對蔬菜的熱愛，這樣孩子們也會受到影響，逐漸接受並喜歡上蔬菜。

小朋友偏食｜巧妙地融入蔬菜

將蔬菜巧妙地融入孩子喜愛的食物中，是一個很好的方法。例如，將菠菜、胡蘿蔔等蔬菜剁碎加入意大利面醬、漢堡餡或餛飩餡中，讓孩子在不經意間攝入到蔬菜的營養。

小朋友偏食｜培養健康飲食習慣

1. 規律進餐

  • 設立規律的進餐時間，包括三餐和兩次小點心，避免無規律的吃零食，讓孩子有機會感受飢餓和飽足感，並在正餐時更願意嘗試新的食物。

2. 多樣化飲食

  • 多樣化的飲食可以增加孩子對不同食物的接受度。家長可以在日常飲食中多變化蔬菜的種類和烹飪方式，讓孩子接觸到更多樣化的蔬菜。

幫助孩子愛上吃蔬菜並非一朝一夕的事情，需要家長們的不懈努力和耐心。通過創意擺盤、以身作則、巧妙地融入蔬菜、獎勵和鼓勵，以及培養健康飲食習慣，讓我們一起為孩子的健康飲食而努力吧！

同場加映：哈佛大學推薦10種顧腸道超級食物

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吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

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