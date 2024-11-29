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餅印母女｜林明禎58歲凍齡媽媽曲線身形不輸女兒　全家高顔值力證超強基因

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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林明禎的57歲凍齡媽媽曲線身形不輸女兒，力證全家高顔值有超強基因！

【林明禎/Edan/呂爵安】「大馬女神」林明禎最近因與男團MIRROR成員呂爵安的親密互動而成為焦點，但她與媽媽的美麗基因同樣惹關注。現年57歲的林媽媽，凍齡俏臉與曲線身形不輸女兒，網民不禁寸爆Edan：「沒有緣份的岳母」。

林明禎餅印媽媽｜母女二人感情要好

林明禎最近被拍到與呂爵安遊台灣夜市，回應戀情時指：「哎呀，我都不急，你們急甚麼！感情的事件慢慢來，因為我們還是以工作為主要，然後順其自然其他的，就是大家給我點空間，因為我是一個好需要空間的女子。」

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她近日又回到馬來西亞繼續工作，並在IG分享媽媽陪同開工的照片並寫上：「媽咪陪我開工工」，並加上心心Emoji，母女二人感情相當好。

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林明禎餅印媽媽｜傳承美麗基因

林明禎媽媽雖然年屆57歲，但依然保持著驚人的美貌與身形，網友們紛紛讚美她Keep得好。相中所見，林媽媽半躺在車廂中玩電話，豐滿上圍令人甚有「壓迫感」，兩母女身材同樣玲瓏浮凸，令網民驚訝其家族的強大基因，甚至表明羨慕呂爵安：「Edan就好啦」、「50幾仲係咁正」、「阿媽都好勁喎」、「成家基因都好強大」，有網民更指她撞樣張栢芝。

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林明禎餅印媽媽｜後生美貌不輸女兒 

林明禎一家人基因十分強大，無論林明禎本人、姐姐和弟弟都是美女俊男。林明禎母親現年57歲，完全是保養得宜的美魔女，美貌不遜兩位藝人女兒，連大女林詩枝的女兒都遺傳了家族強大基因，四人如同餅印。

在林詩枝早前分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中更有露肩婚紗照，一頭及肩髮型，竟與林明禎一模一樣，網民紛紛幻想起林明禎穿上婚紗的樣子！

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