TOPick會員有獎 ｜送你「兒童書展暨超級親子用品展」3天通行VIP門票(2位成人+2位小童)(80份 )

第七屆兒童書展12.6開鑼

第二屆「學校巡禮」逾200學校參與 兒童中外文化藝術交流世界

中華文化體驗館．一帶一路研究所 培養小朋友國際視野

第七屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於2024年12月6-8日假亞洲國際博覽館盛大舉行！展期預計吸引逾30萬本地及大灣區公眾入場。今屆「兒童書展」以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，緊貼政府公布《文藝創意產業發展藍圖》，鼓勵新一代發展創意，銳意打造香港成為「中外文化藝術交流中心」。

大型學校展覽 逾 81%受訪家長認同對選校有幫助

灣區教育聯盟於「兒童書展」展期內舉行第二屆「香港學校巡禮」。本屆「香港學校巡禮」將有超過200間本地中學、小學及幼稚園參與，其中更有近50間為保良局小學及幼稚園。灣區教育聯盟總策劃梁兆棠校長表示，首屆「香港學校巡禮」十分成功，整體參展學校亦感滿意，認為對收生有一定幫助，除了家長有機會親身與校長及老師對談，獲取學校資訊外；參展學校亦可透過「香港學校巡禮」提供的訪問機會，詳盡介紹學校特色及各種資訊，資訊更不只發放於香港地區，更會透過「小紅書」及各種網媒發放至大灣區，讓更多不同地區的家長了解香港優質教育。

政府力推「留學香港」品牌，期望透過獎學金等吸引境外尤其東盟及其他「一帶一路」國家學生來港就學，有約4成學校表示，除了本地家長於「香港學校巡禮」了解學校資訊外，亦有「優秀人才入境計劃」來港之家長或非本地家長了解學校資訊。亦有64%學校認同「香港學校巡禮」對學校收生是有正面影響。

一帶一路研究所 培養小朋友國際視野

「一帶一路」，即「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」，是中國對外發展的重要戰略。「一帶一路」倡議橫跨亞洲、歐洲和非洲的6條經濟走廊，牽涉到5個主要合作領域。除了國家層面的政策溝通，「一帶一路」亦促進文化交流。

中外文化藝術交流中心 弘揚中華傳統優秀文化

今屆「兒童書展」以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，特設中華文化體驗館，以中國地理文化故事為主題，以「故宮」、「長城」、「敦煌」、「兵馬俑」及「長江三峽」等景區，培養小朋友對中國歷史的興趣，助其建立文化自信。

「自主學習新時代 傑出學生頒獎典禮」 培養學童自主學習具成效

第一屆「自主學習新時代 傑出學生頒獎典禮」於去年第四屆「兒童書展」舉行，主辦DR-Max相信，旗下學習系統不只是為了應付考試制度，獎勵、儀式感及有趣的互動學習體驗可培養和提升學童「自主學習」的興趣及習慣。一年過去，主辦邀請參與上屆頒獎典禮的家長分享子女學習成效，約8成家長表示「小朋友變得更自動自覺學習」，亦認同「鼓勵可轉化成動力，為小朋友帶來正面影響。」

繼上屆邀請原香港特別行政區政府教育局局長吳克儉親臨主禮，今屆頒獎禮有幸邀請香港十大傑出青年、腸胃肝臟科專科醫生、香港大學內科學系臨床助理教授麥龍兒醫生、陳家昇大律師及一眾教育工作者親臨擔任頒獎嘉賓，為學生帶來獎勵、儀式感及難忘回憶，並種下學習不只是為了應付考試，而是培養「自主學習」的動力。

今屆「兒童書展」再度獲11 SKIES冠名贊助。11 SKIES是位於航天城的全港最大零售娛樂及旅遊地標，設有3幢以專業服務為主題的辦公大樓，由K11 ATELIER營運。11 SKIES及K11 ATELIER與「兒童書展」舉辦地無縫連接，經由一條行人天橋即可到達。

第七屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2024年12月6日至8日（星期五至星期日）

時間：上午10時至晚上8時

地點：亞洲國際博覽館 5, 7, 9, 11號展覽廳

活動焦點

香港學校巡禮 有200多間中小學及幼稚園參與，展期內達30多場講座、學生表演及演講，家長更可親身與校長、老師及學生溝通。

大量歐美圖書特價發售 雲集家長必買歐美圖書書商，推出超抵展場優惠！ 聖誕繽紛祈願世界 沉浸式互動體驗帶領小朋友進入「冰雪世界」，籍此教育孩子要珍惜地球資源，更可以即場寫「祈願明信片」，將心意和祝福送達親朋好友。 兒童充氣遊樂園 3至10歲小朋友可憑兒童門票現場登記取籌，免費參與一節充氣樂園，大熱必玩！ 荔園嘉年華 精選6大經典遊戲，挑戰大人小朋友身手，贏取豐富獎品。 中華文化體驗館 以中國地理文化故事為主題，以「故宮」、「長城」、「敦煌」、「兵馬俑」及「長江三峽」等景區 一帶一路研究所 展區將藉展覽以教育角度，讓小朋友了解國家偉大及重要的政策，培養國際視野。 大灣區BB展+聖誕BB爬行大賽及運動嘉年華 「大灣區BB展」雲集人氣母嬰品牌，同場舉行「BB爬行大賽及搬公仔大賽」，屆時將逾2千家庭參加。比賽獎品豐富，得獎BB將為媽媽贏取第一粒半卡寶石。 聖誕繽紛感謝祭 為回饋入場人士，各展商將推出超抵精選優惠，包括免費產品、$1優惠等，數量有限，會場必搶！大會亦推出會場購物賞及會場禮品包，更設會場大抽獎，獎品豐富。

TOPick 新聞送你 「兒童書展暨超級親子用品展」3天通行VIP門票(2位成人+2位小童)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：12月3日（星期二）(23:59)

公佈得獎：12月4日（星期三）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

得獎人士獲發「TOPick得獎通知」電郵。

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

1. 此活動新會員優先。

2. 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

3. 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

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