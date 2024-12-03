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千億財赤須節流　消息：研加碼削政府經常開支至2%

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

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消息指，港府正研加碼削政府經常開支至2%。（資料圖片）

財爺陳茂波預告財赤將約千億元，政府莫財，不想大力開源，唯有再加碼節流。消息指，政府正考慮，原先把政府經常開支削減1%的做法，加碼至2%，以騰出資源，內部重新調配。

陳茂波昨日在立法會，對香港未來經濟前景，有深入的分析。但最引起關注的，就是他透露，本財政年度綜合赤字會升至約1千億元，遠高於2月時預測的481億元。陳茂波道出應對之法：主力在於削減開支，增加收入只是輔助形式。

從何削起？據聞政府先向自己開刀。                    

其實，政府內部早落實一套「財政整合計劃」，在控制經營開支方面：１、公務員編制零增長，控制在不高於2021年3月底的水平。２、2024至2025年度及2025至2026年度，每年都要節省經常開支1%；在不影響綜援和公共福利金等計劃的前提下，2026至27年度，各部門要再削減1%經常開支。

政府在2024至2025年度，已經減了1%經常開支，但現時財赤加劇，政府考慮再加大力度削減，或要加碼削至2%。

政府削經常開支 社會同受影響

陳茂波昨日露口風，指現時正按計劃削開支，會與不同政策局溝通，檢視是否有空間進一步削減開支，研究如何加大力度推進，但就表明，福利、醫療及教育開支，都與民生相關，面對人口急速老齡化，醫療和福利開支增長，的確會有壓力。      

事實上，政府削經常開支，社會也會受影響。例如，《財政預算案2024/2025》提出削減政府部門經常開支1%，獲得社會福利署撥款超過5,000萬元的58間中、大型機構，在2025/26及2026/27年度，被削減2%和3%的開支；未達5,000萬元撥款的119間小型機構，則不受影響。

開源忍手 避免影響一般市民及中產

開源方面又如何？陳茂波派定心丸說，開源的做法，會相當忍手，盡量減低對一般市民及中產人士的影響，換言之，政府都會設法增加收入，但範圍較細，加幅亦不會很大。

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