北部都會區｜長實、新世界等逾70間企業簽意向書支持開發北都（附企業名單）

▲ 企業參與北部都會區發展簽署儀式。（梁偉榮攝）

企業參與北部都會區發展簽署儀式今日下午在政府總部舉行，數十間港資、中資和外資企業參與簽署一般意向書，包括本港四大地產商，以及招商局、華潤等央企。

一般意向書簽署企業 招商局集團、中國光大集團、華潤集團、恆基兆業地產、長實、新鴻基地產、華潤置地、中國交通建設、中國移動香港、中國旅遊集團、紫荊文化集團、中國太平、新世界發展、會德豐地產、九龍建業、中國鐵建（香港）、港深創新及科技園、中國聯通、順豐速運、深圳能源集團股份有限公司、Rain Biotech Solution Limited 建銀亞洲、交通銀行（香港）、渣打銀行（香港）、工商銀行（亞洲）、建設銀行（亞洲）、阿斯利康、信德集團、鷹君集團、遠東發展、騰訊、國開行（香港分行）、農銀香港、太平金融控股、華潤創業、交銀國際、中航資本、招商局蛇口工業區、深圳高速公路集團 中國南方電網、中國中鐵、中華典禮、信和集團、霍英東集團、MTR Corporation Limited、中國中鐵國際集團、中國海外發展、中港物流協會（香港）、香港浙經、中國土木工程集團（香港）、中國件數集團、太古地產、嘉里發展、瑞安集團、香港中華煤氣、中國海外集團、五礦地產、中國建築國際集團、中國鐵塔、邦盛供應鏈管理、華營建築 廣東粵海、深業集團、九龍倉集團、商湯科技、京東集團、阿里雲智能香港、粵海廣南集團、上海隧道工程、深圳能源環保、上海實業集團、恒隆集團、思謀集團、中國生物製藥、明寮康健、浙江省建設投資集團、環球益養、深城交數字科技（香港）、威馳騰（福建）、威盛運輸企業

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另外，各企業之間簽署了32份與北部都會區相關的項目協議，總投資金額超過1000億元港元。

企業之間參與北都發展項目參與書名單 中銀香港、恆基、中海外發展、新世界發展、華潤置地、會德豐地產、招商蛇口、九龍建業、中國鐵建（香港）、港深創新及科技園、中國建築國際集團、工銀亞洲、上海隧道工程、農銀香港、光大銀行香港分行、國開行香港分行、招商永隆銀行、粵海廣南集團、環球益養 工銀亞洲、中國中鐵國際集團、太平金融控股、交銀香港、交銀國際、中航資本國際、中國土木工程集團、華營建築、威盛運輸企業、MTR Corporation Limited、香港中華煤氣、中華典禮、中國生活科技服務、中銀香港、建銀亞洲、華潤創業、中港物流會（香港）、邦盛供應鏈管理

▲ 特首李家超。（梁偉榮攝）

特首李家超致辭時表示，北部都會區發展規模龐大，為香港帶來無限機遇，他鼓勵商界從多方面參與北部都會區的土地發展，包括承投土地、修訂土地契約。又指北部都會區亦為各行各業提供優質的商機，他鼓勵企業積極投資土地開發、商業建設、創新科技等範疇。

▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（梁偉榮攝）

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港工商界應當當好局中人、不做旁觀者，主動參與特區政府的試點措施，同心同行建機制、搭平台、推項目，攜手開創北都發展新局面。又指北都開發為香港破解住房、醫療、就業、青年等民生難題創造重要條件，促香港工商界應當積極履行企業的社會責任，加大對北都民生領域的資源投入

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