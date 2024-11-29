北部都會區｜長實、新世界等85家企業簽意向書支持參與北都發展【附企業名單】

▲ 85家企業簽意向書支持參與北都發展。

【北部都會區 / 北都發展】企業參與北部都會區發展簽署儀式今日下午在政府總部舉行，85間港資、中資和外資企業參與簽署一般意向書，包括本港四大地產商，以及招商局、華潤等央企。

一般意向書簽署企業 招商局集團、中國光大集團、華潤集團、恆基兆業地產、長實、新鴻基地產、華潤置地、中國交通建設、中國移動香港、中國旅遊集團、紫荊文化集團、中國太平、新世界發展、會德豐地產、九龍建業、中國鐵建（香港）、港深創新及科技園、中國聯通、順豐速運、深圳能源集團股份有限公司、Rain Biotech Solution Limited 建銀亞洲、交通銀行（香港）、渣打銀行（香港）、工商銀行（亞洲）、建設銀行（亞洲）、阿斯利康、信德集團、鷹君集團、遠東發展、騰訊、國開行（香港分行）、農銀香港、太平金融控股、華潤創業、交銀國際、中航資本、招商局蛇口工業區、深圳高速公路集團 中國南方電網、中國中鐵、中華典禮、信和集團、霍英東集團、MTR Corporation Limited、中國中鐵國際集團、中國海外發展、中港物流協會（香港）、香港浙經、中國土木工程集團（香港）、中國件數集團、太古地產、嘉里發展、瑞安集團、香港中華煤氣、中國海外集團、五礦地產、中國建築國際集團、中國鐵塔、邦盛供應鏈管理、華營建築 廣東粵海、深業集團、九龍倉集團、商湯科技、京東集團、阿里雲智能香港、粵海廣南集團、上海隧道工程、深圳能源環保、上海實業集團、恒隆集團、思謀集團、中國生物製藥、明寮康健、浙江省建設投資集團、環球益養、深城交數字科技（香港）、威馳騰（福建）、威盛運輸企業

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35家企業簽32份協議 總投資額逾千億港元

另外，35家企業簽署參與北部都會區開發項目協議32份，總投資金額超過1000億元港元，涉及基礎建設、住房及民生服務、創新科技、銀企合作等領域。

企業之間參與北都發展項目參與書名單 中銀香港、恆基、中海外發展、新世界發展、華潤置地、會德豐地產、招商蛇口、九龍建業、中國鐵建（香港）、港深創新及科技園、中國建築國際集團、工銀亞洲、上海隧道工程、農銀香港、光大銀行香港分行、國開行香港分行、招商永隆銀行、粵海廣南集團、環球益養 工銀亞洲、中國中鐵國際集團、太平金融控股、交銀香港、交銀國際、中航資本國際、中國土木工程集團、華營建築、威盛運輸企業、MTR Corporation Limited、香港中華煤氣、中華典禮、中國生活科技服務、中銀香港、建銀亞洲、華潤創業、中港物流會（香港）、邦盛供應鏈管理

▲ 特首李家超。（梁偉榮攝）

北部都會區｜李家超促積極投資土地開發、創科等

特首李家超致辭時表示，北部都會區將成為香港與其他粵港澳大灣區城市高質量合作的新平台，以及香港增長的新引擎。他鼓勵工商界把握北部都會區發展的機遇，積極投資土地開發、商業建設、創新科技等範疇。又鼓勵商界從多方面參與北部都會區的土地發展，包括承投土地、修訂土地契約等。

▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（梁偉榮攝）

北部都會區｜鄭雁雄呼籲工商界厲兵秣馬

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港工商界應當當好局中人、不做旁觀者，主動參與特區政府的試點措施，同心同行建機制、搭平台、推項目，攜手開創北都發展新局面。又指北都開發為香港破解住房、醫療、就業、青年等民生難題創造重要條件，促香港工商界應當積極履行企業的社會責任，加大對北都民生領域的資源投入

今日上午，近40加企業代表實地考察北部都會區，了解整體規劃和現場建設情況。

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