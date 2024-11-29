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北上求醫丨前顧問揭中港治癌差價驚人　香港標靶藥9個月花35萬內地只需這個價

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

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【北上求醫／標靶藥／癌症治療／公立醫院】自香港與內地全面通關後，愈來愈多人「北上求醫」，台灣媒體TVBS訪問了曾在香港工作的醫生，揭示中港兩地治癌標靶藥差價驚人。該醫生透露，在香港自費標靶藥，9個月療程便需約35萬港元，每月平均約3.8萬港元，是深圳的數倍以上。

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據台灣媒體TVBS報道，來自香港的台灣祐民醫院院長蔡卓城，近日評論香港醫療弊端，並就香港及深圳醫療費用作一項比較。蔡卓城表示，香港公立醫院費用十分便宜，惟弊端是看病開刀時間需時甚久，病人未必等得及。來自香港的蔡卓城到台灣念醫學院、行醫已經40年，他表示台灣民眾習慣要很快看到醫生，但在香港不是這麼一回事。

在香港，你發現有病了，去公立醫院一等，譬如說一個癌症，一等就是一年半才能開刀，一年半怎麼等，沒辦法等。....費用非常便宜，但是他需要的等待的時間非常久。

蔡回憶過去曾來港醫院做顧問，當時遇到一個車禍病人，頭上有一個非常大的傷口不斷流血，等了4個小時才看到醫生，但在香港這些情況卻是非常普遍。他指公院等候時間長，惟私院價格卻貴得驚人，看一個傷風感冒便動輒1千多元港幣，肺癌標靶治療更動輒20萬港幣。至於內地，差不多是香港8分之幾、6分之幾的價錢。

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台灣傳媒指，香港癌症患者如需自費標靶藥物，9個月療程約需35萬港幣，還需要一次性付款，等於每個月藥物費用大約為3.8萬元，但在港大深圳醫院買同樣份量的藥，每月則大約人民幣5000元，價格差距主要因為內地人口比較多，藥品的議價能力也會相對比較高；香港屬於高收入地區、人口數量不多，議價能力就沒有那麼強。

同場加映: 港女大讚深圳醫院求診快靚正

有港女在社交平台上分享自己到深圳求醫的經歷，表示從登記到取藥「全程差不多不用等」，大讚當地醫療「快靚正」，診金連7日藥費只需$205。

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