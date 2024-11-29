非常醫生｜整形外科醫生麥忻華　為亡母立志成為有溫度醫生

▲ 好些人以為整形外科處理的都不是急症，其實並不盡然，麥忻華說：「例如牙齒發炎的膿瘡，若面積太大，可引致呼吸困難，須進行緊急手術。」（彭大偉攝）

立志行醫各有前因，麥忻華醫生的故事則帶着悲傷。她因為未能在患乳癌的母親臨終前陪伴在側心生遺憾，決意在整形外科覓前路，為癌症病人施手術、做重建；也將心比己，盡力修補病人身心傷痕。

從小到大麥忻華都是個乖小孩，中一時爸爸建議她朝懸壺濟世的方向發展，她心無異志逐步向目標邁進。

▲ 好些人以為整形外科處理的都不是急症，其實並不盡然，麥忻華說：「例如牙齒發炎的膿瘡，若面積太大，可引致呼吸困難，須進行緊急手術。」（彭大偉攝）

她中四到了英國升學，可是到中五學期尾聲，香港傳來壞消息，媽媽患上末期乳癌，並已擴散至骨，接受手術及連串治療後，仍未能完全控制，至麥忻華讀至中七的暑假，撒手塵寰。

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未能見最後一面成遺憾

其實，媽媽離世前一段時間，病情已急轉直下，家人為免她考試分心，於是隱瞞了真相。「待我考完試，正等待參加畢業禮表演，但我心感奇怪，為何接近一個多星期致電回港都找不着媽咪，爸爸才如實告知：她在昏迷。」麥忻華馬上買機票回港，可惜趕不及見母親最後一面。

麥忻華留港升讀大學，順利考入中文大學醫學院，其後選擇了整形外科作專科，也是與媽媽有關。「她的離去，對我有很大影響，她進行乳癌切除手術後並沒有做重建，每次洗澡都會因失去乳房偷偷哭泣，但對着我們都只是說洗頭水澀了眼睛所致。」

▲ 麥忻華5歲生日時和摯愛的媽媽合照。（被訪者提供）

着重與病人及家屬溝通

部分乳癌患者認為手術切除後毋須乳房重建，遇上這些病人，麥忻華就會憶起亡母。「我認為除非是年老，或一點也不介意外觀。但我都會鼓勵大部分乳癌患者，切除手術後都做回重建，生理和心態上亦平衡些。」

悲傷的力量引領她前行，母親早逝，雖然是她錐心之痛，卻成就了她更強，更有同理心，時常提醒自己做醫生要有「溫度」。「手術前與病人及家屬溝通得好，是最基本給予病人的。我視病人如親人，永遠病人行先，而非只有我話晒事。作為醫生，要幫病人逆轉他的不幸運。」

▲ 到埃塞俄比亞參與頭頸重建手術的義工工作。（被訪者提供）

感性醫生不麻木

曾有一個20多歲的年輕女子患上乳癌，進行了切除手術及重建，惟不久即復發，但依然抱持正面心態，麥忻華和她亦醫亦友，陪着她同行這段復發之路，更見證她與男友結婚。可惜最終藥石罔效，乳癌擴散至肝，麥忻華在病床邊陪她行到人生最後一刻。

她說行醫初期，面對病人離世，哭得比家屬還傷心。「有些人說做得醫生久了會變得麻木，其實我們只不過在多年工作生涯中，學懂如何控制情緒而已。但我到現在，有時候仍會忍不了。」

▲ 任醫療輔助隊渣打馬拉松時當值。（被訪者提供）

整形外科專門修復、重建或改善外觀形態或功能上的缺失或創傷情況，當中包括重建手術和整形手術兩大重要範疇，但目前仍有一些人認為這科專門整容，麥忻華為此重申：「事實上，我們由頭到腳趾尾的重建都會做，我們接受6年的專科訓練裏，當中不乏癌症如頭頸癌、口腔癌、皮膚癌等；亦有包括口水腺、甲狀腺手術、燒傷、兔唇裂顎、乳房過大縮小、切胃後皮膚鬆弛修補等；連生BB後，媽媽的腹直肌分離的功能上問題，這科都會涉及。美容我們都會做，但不是只做這部分。」因此整形外科的病人由BB至長者都有，所以她覺得這科極具挑戰。

▲ 她參與過6次微笑行動，此圖攝於到中國雲南省紅河縣參與義工手術。（被訪者提供）

毋懼挑戰懂應變

事實上，挑戰是無時或已，她說有病人在檢查裏，看到只是小小一顆腫瘤，但有時某些腫瘤邊緣不規則，開刀時會愈切愈大。曾有病人鼻子長了一粒小腫瘤，豈料愈切愈闊，最終令四分三個鼻子失去，期後要進行重建手術。這些意料之外，靈活執生是整形外科必須具備。

讀專科訓練時，她為免唇裂顎進行手術，覺得整形外科是一個可改變生命的專科。「只是兩、三個鐘頭的手術見證着一個免唇裂顎嬰兒，回復正常面貌，是非常transforming，有極大滿足感。」

▲ 她是整形外科委員會主席，擔任專科考試首席考官。（被訪者提供）

患者人生中最少做3次手術，可幸是醫學進步，現時患有免唇裂顎都有先進手術修補缺陷。「媽媽產檢照到胎兒有免唇裂顎，會跟她和丈夫做輔導解說，希望他們盡量保留胎兒，如今手術昌明，患者一樣可如常生活。」

馬拉松手術

眼與手是整形外科醫生的「生財工具」，但麥忻華無特別保護，照樣打拳和滑水，手腕曾傷過幾次。「我覺得個人體能鍛練也重要的，一個手術動輒10幾個小時，如常覺得易累、無力，會影響手術的發揮。用顯微鏡做駁血管手術，手術綫如頭髮幼細，手絕對要夠定才可應付，這些都要日常鍛練，大部分整形外科醫生都有做gym。」她試參與一個眼腫瘤手術，長達22小時，真是少點耐力也不行。