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親子好去處丨灣仔海濱休閒站辦「知慳識水」嘉年華　多項免費活動學習節約用水

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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水務署於灣仔海濱休閒站舉辦「知慳識水」嘉年華，場內設多項免費活動，更有巨型水滴晶球，讓市民一邊打卡，一邊提升節約用水意識。(水務署提供)

水務署下週四(12月5日)起灣仔海濱休閒站舉辦「知慳識水」嘉年華，場內多項免費活動，更設有巨型水滴晶球，讓市民一邊打卡，一邊提升節約用水意識。

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水務署下週二(12月5日)至15日在灣仔HarbourChill海濱休閒站舉辦「知慳識水」嘉年華，今年以「不缺水的未來‧由你開始」為主題，期望透過一系列有趣好玩的活動提醒市民節約用水，創造不缺水的未來。

嘉年華內容豐富，包括節水工作坊，提升市民節約用水意識；製作精美又實用的工具或掛飾，包括濾水器、水滴風鈴和滴惜仔鎖匙扣；以及水務署吉祥物「滴惜仔」會於特定時間現身與大眾市民見面、合照等。除此以外大會更於場內設置巨型水滴晶球，讓市民走進去「打卡」留念，共同承諾「珍惜點滴，實現美好生活」。

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今年嘉年華亦推出多個節水互動遊戲，包括「惜水大搜查」、「小小水管工」、「水型人測試」、「惜水之達人」、「用水習慣對對碰」和「慳水保衛戰」，以增加市民大眾學習節水的趣味，完成指定活動更可獲贈「滴惜仔」主題禮品。

場內所有活動費用全免，部分活動須預先登記，詳情可瀏覽活動網站或「滴惜仔」的Facebook專頁

「知慳識水」嘉年華詳情

日期：2024年12月5日（星期四）- 2024年12月15日（星期日）

​時間：星期一至五：9:30am – 9:00pm；星期六、日：10:30am – 9:00pm

地點：灣仔HarbourChill海濱休閒站

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