STEAM教育｜浸信會呂明才小學引入智能機械人　分擔教職員工作量帶領學生探索AI世界

▲ 浸信會呂明才小學實現智慧校園引入Tobot智能機械人減輕教職員工作量帶領學生探索AI與編程。

【浸信會呂明才小學】步入智能化時代，人工智能（AI）逐漸融入我們的日常生活。行政長官於《2024年施政報告》提出持續推動中小學STEAM教育，包括支援教師運用AI於教學。教育局亦因此繼續加強資訊科技教育，推出教學先導計劃，支援學校將AI融入學與教，促進創新科技與教育深度融合。

為了讓學生從小認識AI的應用，浸信會呂明才小學今年率先引入Tobot智能機械人，安排了4部AI機械人分別負責伴讀、運送、清潔、接待來賓及校園導覽等工作。這是學校為期3年新發展周期的項目之一，發展目標為「善用學時，發展STREAM教育，培養學生創新思維」，期望透過創建智慧校園及多元教學策略，提升學生、教師及家長的創新與解難能力。

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STEAM教育｜引入AI機械人提升教學效能

浸信會呂明才小學引入的AI機械人，透過預設程序，可自動完成大量重複性日常工作。黃輝微校長指出：「機械人可以協助學校處理部分日常工作，減輕教職員的工作負擔，讓他們能更專注於教學，一舉多得。例如，機械人可以準時將平板電腦送達課室，或按預設路徑帶領來賓參觀校園景點，這些都能提升校園運作效率。另外，清潔機械人能不受時間限制在夜間進行清潔，減輕校工的工作量及體力勞動，讓他們有更多精力處理其他任務。」

學校亦於圖書館設置伴讀機械人，期望透過學生與機械人的互動，能讓他們直觀地理解AI的基本概念與原理，從而激發學習興趣，發展STREAM跨學科能力及計算思維，讓學習過程更具趣味性和啟發性，進一步提升學習動機。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 浸信會呂明才小學黃輝微校長。（學校提供相片） +8 +7

STEAM教育｜培養學生編程與創新能力

除了引入AI機械人，浸信會呂明才小學還積極開設多種與編程科技相關的課程，包括電腦科及常識科「普及性」編程教育。低年級學生以不插電編程為主，重點培養邏輯思維；而高年級學生則使用各種編程工具，學習更高階的編程技巧，啟發他們的創意。

學校亦設立了跨學科教室「呂創坊」及「呂小綠洲」，讓學生自由探索科學、技術、工程、藝術和數學，透過親身體驗加深對人工智能的理解。

▲ 浸信會呂明才小學實現智慧校園引入Tobot智能機械人減輕教職員工作量帶領學生探索AI與編程。（學校提供相片）

STEAM教育｜未來科技教育 智慧校園不可或缺

談到科技教育，黃校長表示學校已經投入相當資源於STREAM跨學科學習，例如開展課程，也有很多與STEAM相關的活動和比賽讓學生參加。然而，在AI學習資源方面仍處於起步階段，仍有很大的進步空間。

她期望未來政府能加強資助，連同社會各界共同努力，為下一代打造一個更具創新力的未來：「學校因資源所限，較難全面推行AI教育。希望政府能進一步加強對中小學的資助，確保每位學生都有平等的學習機會。同時，政府可以提供更多專業發展機會，讓教師掌握AI的基本知識與教學方法，並加強社會層面的推廣，例如舉辦AI科技展覽或競賽，讓更多學生和家長認識到AI的重要性。」

未來，浸信會呂明才小學將繼續積極推動科技教育，規劃更多與人工智能相關的工作坊，例如「AI數據分析」及「機器學習應用」，讓學生及早接觸高端科技知識，為未來發展打下堅實基礎。同時，學校將增設智慧校園設施，結合學科課程，全面提升學生的邏輯思維與計算能力，包括水母館、AR牆及二樓平台的STEAM樂園等創新學習空間。

▲ 教師參加工作坊。（學校提供相片）

透過多元活動，學生將學習如何運用人工智能提升學習效率，了解AI的各種應用，並享受探索編程的樂趣。學校亦將鼓勵教職員持續進修，參與AI與科技相關的專業發展課程，掌握最新科技趨勢，並將AI元素融入日常教學中，啟發學生興趣，激勵他們探索新興科技，實現師生共同成長的學習目標。

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