  • 24°C
香港時間：2024123日 (二) 14:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

STEAM教育｜浸信會呂明才小學引入智能機械人　分擔教職員工作量帶領學生探索AI世界

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

浸信會呂明才小學實現智慧校園引入Tobot智能機械人減輕教職員工作量帶領學生探索AI與編程。

浸信會呂明才小學】步入智能化時代，人工智能（AI）逐漸融入我們的日常生活。行政長官於《2024年施政報告》提出持續推動中小學STEAM教育，包括支援教師運用AI於教學。教育局亦因此繼續加強資訊科技教育，推出教學先導計劃，支援學校將AI融入學與教，促進創新科技與教育深度融合。

為了讓學生從小認識AI的應用，浸信會呂明才小學今年率先引入Tobot智能機械人，安排了4部AI機械人分別負責伴讀、運送、清潔、接待來賓及校園導覽等工作。這是學校為期3年新發展周期的項目之一，發展目標為「善用學時，發展STREAM教育，培養學生創新思維」，期望透過創建智慧校園及多元教學策略，提升學生、教師及家長的創新與解難能力。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

STEAM教育｜引入AI機械人提升教學效能

浸信會呂明才小學引入的AI機械人，透過預設程序，可自動完成大量重複性日常工作。黃輝微校長指出：「機械人可以協助學校處理部分日常工作，減輕教職員的工作負擔，讓他們能更專注於教學，一舉多得。例如，機械人可以準時將平板電腦送達課室，或按預設路徑帶領來賓參觀校園景點，這些都能提升校園運作效率。另外，清潔機械人能不受時間限制在夜間進行清潔，減輕校工的工作量及體力勞動，讓他們有更多精力處理其他任務。」

學校亦於圖書館設置伴讀機械人，期望透過學生與機械人的互動，能讓他們直觀地理解AI的基本概念與原理，從而激發學習興趣，發展STREAM跨學科能力及計算思維，讓學習過程更具趣味性和啟發性，進一步提升學習動機。

點擊圖片放大
  •   浸信會呂明才小學黃輝微校長。（學校提供相片）
    • +8
    +7

    STEAM教育｜培養學生編程與創新能力

    除了引入AI機械人，浸信會呂明才小學還積極開設多種與編程科技相關的課程，包括電腦科及常識科「普及性」編程教育。低年級學生以不插電編程為主，重點培養邏輯思維；而高年級學生則使用各種編程工具，學習更高階的編程技巧，啟發他們的創意。

    學校亦設立了跨學科教室「呂創坊」及「呂小綠洲」，讓學生自由探索科學、技術、工程、藝術和數學，透過親身體驗加深對人工智能的理解。

    浸信會呂明才小學實現智慧校園引入Tobot智能機械人減輕教職員工作量帶領學生探索AI與編程。（學校提供相片）

    STEAM教育｜未來科技教育 智慧校園不可或缺

    談到科技教育，黃校長表示學校已經投入相當資源於STREAM跨學科學習，例如開展課程，也有很多與STEAM相關的活動和比賽讓學生參加。然而，在AI學習資源方面仍處於起步階段，仍有很大的進步空間。

    她期望未來政府能加強資助，連同社會各界共同努力，為下一代打造一個更具創新力的未來：「學校因資源所限，較難全面推行AI教育。希望政府能進一步加強對中小學的資助，確保每位學生都有平等的學習機會。同時，政府可以提供更多專業發展機會，讓教師掌握AI的基本知識與教學方法，並加強社會層面的推廣，例如舉辦AI科技展覽或競賽，讓更多學生和家長認識到AI的重要性。」

    未來，浸信會呂明才小學將繼續積極推動科技教育，規劃更多與人工智能相關的工作坊，例如「AI數據分析」及「機器學習應用」，讓學生及早接觸高端科技知識，為未來發展打下堅實基礎。同時，學校將增設智慧校園設施，結合學科課程，全面提升學生的邏輯思維與計算能力，包括水母館、AR牆及二樓平台的STEAM樂園等創新學習空間。

    教師參加工作坊。（學校提供相片）

    透過多元活動，學生將學習如何運用人工智能提升學習效率，了解AI的各種應用，並享受探索編程的樂趣。學校亦將鼓勵教職員持續進修，參與AI與科技相關的專業發展課程，掌握最新科技趨勢，並將AI元素融入日常教學中，啟發學生興趣，激勵他們探索新興科技，實現師生共同成長的學習目標。

    更多學校動態，即睇：

    國際比賽｜優才書院辦首屆國際中學生科技大賽　伊中及優才書院囊括所有獎項

    STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫

    STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    教育展覽丨聖公會170年來首辦教育展 旗下逾150間中小幼學校參展名校雲集
    10:09 2024/11/28
    教育展覽丨聖公會170年來首辦教育展 旗下逾150間中小幼學校參展名校雲集
    寫滿愛愛滿瀉︱女兒失去心愛寶物嚎哭　兩孩媽陪伴梳理情緒悟出育兒之道
    13:17 2024/11/28
    寫滿愛愛滿瀉︱女兒失去心愛寶物嚎哭　兩孩媽陪伴梳理情緒悟出育兒之道
    小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
    10:00 2024/12/01
    小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
    STEAM學校｜連續8年獲選資訊科技教育卓越中心　佛教慈敬校長：善用AI學習大趨勢
    21:00 2024/11/29
    STEAM學校｜連續8年獲選資訊科技教育卓越中心　佛教慈敬校長：善用AI學習大趨勢
    STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫
    18:12 2024/11/29
    STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫

    你可能感興趣

    教育展覽丨聖公會170年來首辦教育展 旗下逾150間中小幼學校參展名校雲集
    10:09 2024/11/28
    教育展覽丨聖公會170年來首辦教育展 旗下逾150間中小幼學校參展名校雲集
    寫滿愛愛滿瀉︱女兒失去心愛寶物嚎哭　兩孩媽陪伴梳理情緒悟出育兒之道
    13:17 2024/11/28
    寫滿愛愛滿瀉︱女兒失去心愛寶物嚎哭　兩孩媽陪伴梳理情緒悟出育兒之道
    小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
    10:00 2024/12/01
    小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
    學校動態 中小學教育 STEAM 浸信會呂明才小學 人工智能 文娛藝術 興趣 機器學習 機械人 工作坊

    最高瀏覽

    癌症食療｜女子患淋巴癌不斷復發　醫揭每日喝1飲品惹禍　改飲1款湯腫瘤全消失【附罹癌9大飲食禁忌】
    癌症食療｜女子患淋巴癌不斷復發　醫揭每日喝1飲品惹禍　改飲1款湯腫瘤全消失【附罹癌9大飲食禁忌】
    急症室最長等候時間（12月03日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（12月03日 時間12:05）
    心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊
    心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊
    遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效
    遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效
    朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲
    朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲