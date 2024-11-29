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魔海奇緣2丨甘比教張繼聰Sinnie鈎織　暖爸阿聰盼為愛女張靖織小被子

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「甘比」陳凱韻（中）教張繼聰、Sinnie鈎織。

【魔海奇緣2 / 】迪士尼動畫電影《魔海奇緣2》（Moana 2）於美國感恩節開畫，世界各國也陸續上映，全球開畫票房衝6,600萬美元。國際權威影評網站Rotten Tomatoes觀眾評分達88%高分。

《魔海奇緣2》在香港將於下周四（12月5日）上映，動畫的粵語配音有上一集聲演的張繼聰領軍，加入首次為動畫配音的Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）及張繼聰女兒張靖（Kakaball）。

《魔海奇緣2》首張劇照曝光　迪士尼行政總裁宣布影片11月上映

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魔海奇緣2︱甘比教毛冷鈎織

張繼聰、Sinnie日前更得到近年熱愛鈎織手藝的「甘比」陳凱韻教路，將女主角慕安娜及茂宜的神勾用毛冷鈎織出來，起初二人均沒有信心不知從何入手，但在甘比的教導下，二人均馬上上手，而且開始想織出更多物件。

Sinnie希望織一個七姊妹星團送給Lolly Talk的團友，暖爸張繼聰希望為愛女織一張小被子做生日禮物，他一邊鈎織一邊唱起歌來，甘比忍不住說: 「你唱歌我起雞皮了，你不是歌手嗎?為什麼會唱成這樣。」

張繼聰表示自己也雞皮疙瘩，更將神勾織到變成象拔蚌。最後二人在甘比指導下把作品完成，二人都不太相信自己親手製作，拿著製成品心滿意足，阿聰搞笑表示: 「成品好靚更充滿我的汗味。」甘比讚賞二人好叻，兩位都100分。

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