香港零售｜十月的零售業總銷貨價值續跌　臨時估計329億元較去年同期下跌2.9%

政府統計處今（29日）發表最新的零售業銷貨額數字，今年十月的零售業總銷貨價值的臨時估計為329億元，較去年同期下跌2.9%。在10月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為40億元，較去年同期上升8.4%。



大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，香港10月零售銷售值按年下跌2.9%，連跌八個月，惟跌幅收窄至今年以來最小，並小過市場預期的5.5%及我們的6.1%。總銷貨值329億元，為今年5月以來首度重上300億元。大部分主要類別銷售值跌幅均有所收窄，奢侈品銷售額按年跌約11%，跌幅為今年2月以來最小；食品煙酒類及耐用消費品均由跌轉升，當中電器及其他未分類耐用消費品銷售值升17%至55.6億元，不但為2022年4月以來最大升幅，更創近九年最高銷售額。另外，百貨公司及超級市場銷售額跌幅略為收窄；燃料及衣履相關製品跌幅則略有擴大。

本港零售銷售跌幅有所收窄，惟仍然偏弱。10月電器及其他耐用消費品明顯改善，或局部受惠於新智能電話及電子遊戲推出所致。港人北上消費及訪港內地旅客消費模式轉變，中長線料繼續影響本港零售業發展。我們估計，2024年零售銷售按年或錄得單位數跌幅，明年表現料大致持平。



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