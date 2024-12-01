的士司機｜女子帶老婦路邊截的士　司機疑見輪椅加速駛離被批：無人性

▲ 女子帶老婦路邊截的士，司機疑見輪椅加速駛離，網民批：無人性！

的士司機不願接載行動不便的輪椅人士？

近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指一女子陪同坐輪椅的老婦於路邊攔截的士，一輛的士靠近預備接載乘客，疑看見老婦及其身旁輪椅，竟加速駛離，的士司機被網民批「無人性」。

的士司機｜綠的司機主動幫長者乘客放輪椅 獲網民齊讃敬業：正能量！

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的士司機｜女子路邊攔截的士 司機疑見到輪椅人士後離開

據影片可見，11月26日下午2時許，一女子陪同老婦準備乘搭的士，老婦依靠於行人路一側牆面，身旁放有已經收疊好的輪椅，同行女子則於路邊攔截的士，她招手示意一輛市區的士靠左於行人路旁停下，影片中的士車頭向左，車身亦有部分越線至左側車道。

料女子一位攔截到的士，她向車內司機示意等候一旁的同行乘客，遂返回行人路攙扶老婦乘車，其間2次轉頭看的士，不料的士在女子行至老婦站立處時，竟扭軚加速駛離，女子只得無奈繼續於路邊攔截的士。

樓主對此憤懣，表示「我仲估緊佢（的士）走唔走之際，點知佢真係走咗去」，更咒罵道「登天收啦你」。

的士司機｜網民批的士司機無人性

此事引起眾怒，不少人猜測的士原已停下卻突然駛離的原因是不願接載輪椅乘客，遂批評的士司機「無人性」、「人格問題」、「其實上個輪椅有幾煩呢？」、「唔肯搬輪椅都唔好拒載呀」、「又要揀客又話無生意」、「呢啲真係衰到冇朋友」、「的士佬有報應的！」、「希望你日日無生意！」。

亦有網民分享類似經歷，「我都試過坐住輪椅搵的士去醫院復診，最後都係死死氣去搭巴士」、「每次帶老人家複診推輪椅已經辛苦，仲要見到輪椅就會走，鬼唔望佢老咗冇人推」、「因為我媽咪要坐輪椅所以我都經常發生啲的士拒載扮睇唔到甚至睇到踩油就走」。

不過，有網民認為輪椅人士出門可選擇乘搭接載輪椅乘客的專門的士，「CALL輪椅的啦，老人家舒服好多」，又指「咁有啲司機本身年紀大，冇力協助輪椅上落尾箱」、「如果司機搬輪椅整親，邊個負責？」。

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