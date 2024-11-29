高官任命｜廣播處長張國財明年1月升任環境及生態局常秘

▲ 現任廣播處長張國財（左）。

港府公布高層官員任命， 現任廣播處長張國財，將於2025年1月2日出任環境及生態局常任秘書長（環境），接替將於同日開展退休前休假的謝小華。

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陳詠雯下月任康文署署長

另外， 現任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳詠雯，將於2024年12月4日出任康樂及文化事務署署長，接替已展開退休前休假的劉明光。

公務員事務局局長楊何蓓茵說，涉及今次調動的同事都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

對於兩位即將退休謝小華和劉明光，楊何蓓茵感謝他們過去三十多年一直盡忠職守，竭誠為市民服務，對政府作出貢獻，並祝願他們退休生活充實及愉快。

張國財於2019年8月至2022年10月出任香港駐歐洲聯盟特派代表，並於2022年10月起出任廣播處長至今；陳詠雯於2019年11月至2022年10月出任勞工及福利局康復專員，並於2022年10月起出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）。

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