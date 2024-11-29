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一簽多行丨合資格深圳居民增至過千萬　陳茂波料可為市道帶來支持

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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中央政府將於下月1日恢復深圳市戶籍居民赴港「一簽多行」簽注，並擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。(資料圖片）

中央政府將於下月1日恢復深圳市戶籍居民赴港「一簽多行」簽注，並擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。港府引述統計數字指，合資格獲「一簽多行」簽注的深圳居民將增至過千萬。

特首感謝中央不斷推惠港措施

特首李家超感謝中央一直關愛和支持香港，重視和考慮特區政府提出的建議，不斷推出多項惠港措施。

陳國基昨主持跨部門會議統籌

為確保新安排周日順利實施，政務司司長陳國基昨日（28日）已主持跨部門會議，統籌和指示各部門全方位作好準備，互相配合，確保口岸、旅遊設施及公共交通網絡等運作暢順，讓旅客有良好體驗。

財政司司長陳茂波在社交平台表示，新安排除可讓更多合資格深圳居民更彈性安排訪港行程，預期亦可為本港零售、餐飲和相關服務業市道帶來支持，表明會推動旅遊業更高質量的發展，不斷提升本地旅遊產品和服務的質量，繼續舉辦不同主題的國際盛事和活動，吸引更多旅客訪港。

旅發局將在深圳加強宣傳

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，旅遊發展局會在深圳市加強宣傳香港，並啓動網上平台宣傳，吸引更多深圳旅客訪港。

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