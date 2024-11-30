凍齡媽媽｜林志玲50歲生日罕晒母子照　當媽後人生更完整望陪子探索世界

▲ 志玲姐姐保養得太好，完全不似50歲！

【林志玲/林志玲兒子/台灣名模】林志玲踏入50歲生日，在這個特別的日子，她罕有地分享跟2歲半兒子的合照，雖然兒子以眼鏡圖案遮眼，但嘴巴神情似足爸爸AKIRA，絕對是小帥哥！志玲亦相當感性地發文表示，當媽媽後感受到自己越來越完整，並希望可以陪伴兒子成長，好好探索這個精彩世界！

▲ 林志玲50歲生日分享母子溫馨合照（Facebook圖片）

林志玲生日｜罕晒母子溫馨合照

台灣第一名模林志玲與日本EXILE（放浪兄弟）成員AKIRA（黑澤良平）婚後誕下一子，自此專心照顧家庭，減少了幕前的工作，適逢11月29日是志玲的50歲生日，她在社交平台分享三張跟囝囝的溫馨合照，照片中的志玲狀態極佳，身穿白色啦啦隊服裝，露出白滑長腿，跟囝囝擺出趣怪表情，充滿少女味，完全看不出已年屆半百！

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林志玲生日｜2歲半兒子穿水手裝賣萌

而志玲囝囝就穿上水手裝，露出胖嘟嘟的面珠，鼻子高高嘴細細，雖然眼睛被遮住了，但不難看出跟爸爸尤如餅印，加上濃密的頭髮，相當長大後一定是型男。志玲還感性留言：

謝謝大家的祝福。今天，一如往常的穿梭在生活的細微末節裡，不知不覺，人生就這樣迎來了那個曾經用想象仍感到很遠的數字，太快了，我覺得。

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然後又跟兒子說：

我親愛的小寶貝～你問媽媽想要什麼禮物？媽媽的願望就是～希望自己可以健健康康的陪著你長大，陪你好好的探索這個精彩的世界。

她又指出不論幾歲都能擁有智慧，大智若愚，小事豁達。因此不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的，用正向的心態及良好的生活習慣去支配自己的容顏，從容自在，優雅淡定，不追求無謂的認可，並表示：「當然也希望歲月能給予最溫柔的饋贈，內心有海洋，眼中有星辰；持續在可愛的生命縫隙裡種花，並繼續打開一扇一扇的窗，讓陽光灑滿；做個可以照亮自己照亮別人的女人。」

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繼而感激母親：

感謝我的母親賦予我生命，我親愛的媽媽！生命的每個階段，我都有努力的去感受，認真的活著；每個瞬間都在塑造著我，而在成為母親之後，更從底層感受自己越來越完整。

最後她想和所有愛她的人和她愛的人說聲感謝：「謝謝你們的陪伴與愛，謝謝你們平安又健康。大家都要好好的。」可見志玲被滿滿的愛包圍。

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