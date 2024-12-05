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聖誕優惠2024｜可口可樂首推大型聖誕倒數月曆　送迪士尼門票/雪糕機/萬用鍋

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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可口可樂首次推出大型聖誕倒數月曆，送出豐富獎品，包括迪士尼門票、雪糕機、爆谷機及萬用鍋等。

【可口可樂/OpenRice/HKTVmall/百佳/惠康/7-Eleven/Circle-K/香港迪士尼樂園】聖誕節是普天同慶的日子，今年可口可樂推出首個大型「樂在聖誕倒數月曆」，與身邊摯愛一起倒數聖誕！可口可樂另設每週限量禮遇，以及全港各大零售點線上線下專屬優惠，即睇詳情！

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可口可樂優惠｜「聖誕倒數月曆」夥拍2000商戶天天有賞

今個聖誕，可口可樂首度推出大型倒數活動，以「樂在聖誕倒數月曆」打響頭炮，2024年12月1日至12月25日，消費者只要每天登入COKE+網站，即可解鎖「天天有賞」的限時節日驚喜，禮遇來自全港超過2,000間商戶，必搶精選當中包括：

  • 太古可口可樂eShop：購買任何可口可樂公司產品滿港幣399元，輸入指定優惠碼即獲折扣；
  • 百佳及惠康網店：購買獨家多款汽水口味330毫升12罐裝，送港幣10元電子優惠券；
  • HKTVmall：買指定酒類產品加港幣28元換購玉泉梳打水330毫升8罐裝；
  • 全線大生生活超市、佳寶、味之戀人及文具佬生活百貨：購買任何迷你罐6罐裝可口可樂公司有汽產品10件，即可免費獲得可口可樂手拉車1架；
  • 指定7-Eleven便利店或Circle-K便利店：優惠價購買任何可口可樂公司產品；
  • 各大餐廳：購買指定可口可樂公司產品，即有機會獲贈限量禮品或餸菜。                      

推廣期內逢星期五「樂在聖誕倒數月曆」更會加碼推出「指定驚喜禮品」，只需於當日上午10時登入COKE+，上傳累積過去8天購買任何可口可樂公司產品消費滿港幣399元之收據，最快完成登記頭200位，即有機會獲得限量版可口可樂迷你雪糕機、爆谷機或萬用鍋等禮品！

*可口可樂公司產品包括可口可樂、零系可口可樂、雪碧、芬達、玉泉及OOHA、淳。茶舍、紅茶花伝、水動樂、Minute Maid及陽光

「樂在聖誕倒數月曆」 週五驚喜加碼指定驚喜禮品名額獎品價值（港幣）
2024年12月6日限量版可口可樂迷你雪糕機200360
2024年12月13日限量版可口可樂爆谷機200480
2024年12月20日限量版可口可樂萬用鍋200218

可口可樂優惠｜送百張迪士尼門票+逾3萬元OpenRice禮券

聖誕倒數期間，可口可樂同步推出「樂在聖誕一飲即慶同嚐」禮遇，凡在2024年11月29日至12月25日期間，購買可口可樂公司旗下品牌指定的多罐裝有汽產品，並於每日上午10時最快登入COKE+上傳即日有效購買收據，即有機會贏取一系列驚喜獎品。每週均有全新禮遇，包括香港迪士尼樂園門票、OpenRice電子禮券、可口可樂限量版餐具套裝、烤盤和儲物樽。所有獎品數量有限，送完即止。

「一飲即慶同嚐」禮遇獎品名額獎品價值（港幣）
2024年11月29日至12月5日香港迪士尼樂園成人門票（2張）501,338
2024年12月6日至12月12日OpenRice電子禮券港幣200元160200
2024年12月13日至12月15日可口可樂TM限量版餐具套裝65120
2024年12月16日至12月19日可口可樂TM限量版烤盤107200
2024年12月20日至12月25日可口可樂TM限量版儲物樽2個90130

*指定可口可樂公司品牌包括可口可樂、零系可口可樂、雪碧、芬達、玉泉及OOHA，多罐裝包括330毫升派對裝12罐裝及8罐裝，330毫升高罐4罐裝，200毫升迷你罐6罐裝，500毫升膠樽裝4支裝，410毫升膠樽裝6支裝。

  • 可口可樂限量版烤盤。（有關機構提供）
  • 可口可樂限量版餐具套裝。（有關機構提供）
  • 限量版可口可樂萬用鍋。（有關機構提供）
  • 限量版可口可樂迷你雪糕機。（有關機構提供）

可口可樂優惠｜便利店獨家換領可口可樂木製聖誕吊飾

聖誕節期間，在7-Eleven便利店或Circle K便利店購買滿港幣20元可口可樂公司產品，即可參加換購活動，換購獨家限量版可口可樂木製聖誕吊飾，為家中增添節日氣氛。所有獎品數量有限，送完即止。

推廣日期指定商戶獨家換領活動
2024年12月18日至12月31日7-Eleven便利店購買任何可口可樂公司產品滿港幣$20，即可免費獲得限量版可口可樂木製聖誕吊飾（1套2款）
2024年12月19日至2025年1月1日Circle K便利店
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詳情可登入可口可樂Facebook可口可樂Instagram查詢。

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