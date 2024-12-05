聖誕優惠2024｜可口可樂首推大型聖誕倒數月曆　送迪士尼門票/雪糕機/萬用鍋

▲ 可口可樂首次推出大型聖誕倒數月曆，送出豐富獎品，包括迪士尼門票、雪糕機、爆谷機及萬用鍋等。

【可口可樂/OpenRice/HKTVmall/百佳/惠康/7-Eleven/Circle-K/香港迪士尼樂園】聖誕節是普天同慶的日子，今年可口可樂推出首個大型「樂在聖誕倒數月曆」，與身邊摯愛一起倒數聖誕！可口可樂另設每週限量禮遇，以及全港各大零售點線上線下專屬優惠，即睇詳情！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

可口可樂優惠｜「聖誕倒數月曆」夥拍2000商戶天天有賞

今個聖誕，可口可樂首度推出大型倒數活動，以「樂在聖誕倒數月曆」打響頭炮，2024年12月1日至12月25日，消費者只要每天登入COKE+網站，即可解鎖「天天有賞」的限時節日驚喜，禮遇來自全港超過2,000間商戶，必搶精選當中包括：

太古可口可樂eShop：購買任何可口可樂公司產品滿港幣399元，輸入指定優惠碼即獲折扣；

百佳及惠康網店：購買獨家多款汽水口味330毫升12罐裝，送港幣10元電子優惠券；

HKTVmall：買指定酒類產品加港幣28元換購玉泉梳打水330毫升8罐裝；

全線大生生活超市、佳寶、味之戀人及文具佬生活百貨：購買任何迷你罐6罐裝可口可樂公司有汽產品10件，即可免費獲得可口可樂手拉車1架；

指定7-Eleven便利店或Circle-K便利店：優惠價購買任何可口可樂公司產品；

各大餐廳：購買指定可口可樂公司產品，即有機會獲贈限量禮品或餸菜。

推廣期內逢星期五「樂在聖誕倒數月曆」更會加碼推出「指定驚喜禮品」，只需於當日上午10時登入COKE+，上傳累積過去8天購買任何可口可樂公司產品消費滿港幣399元之收據，最快完成登記頭200位，即有機會獲得限量版可口可樂迷你雪糕機、爆谷機或萬用鍋等禮品！

*可口可樂公司產品包括可口可樂、零系可口可樂、雪碧、芬達、玉泉及OOHA、淳。茶舍、紅茶花伝、水動樂、Minute Maid及陽光。

「樂在聖誕倒數月曆」 週五驚喜加碼 指定驚喜禮品 名額 獎品價值（港幣） 2024年12月6日 限量版可口可樂迷你雪糕機 200 360 2024年12月13日 限量版可口可樂爆谷機 200 480 2024年12月20日 限量版可口可樂萬用鍋 200 218

可口可樂優惠｜送百張迪士尼門票+逾3萬元OpenRice禮券

聖誕倒數期間，可口可樂同步推出「樂在聖誕一飲即慶同嚐」禮遇，凡在2024年11月29日至12月25日期間，購買可口可樂公司旗下品牌指定的多罐裝有汽產品，並於每日上午10時最快登入COKE+上傳即日有效購買收據，即有機會贏取一系列驚喜獎品。每週均有全新禮遇，包括香港迪士尼樂園門票、OpenRice電子禮券、可口可樂限量版餐具套裝、烤盤和儲物樽。所有獎品數量有限，送完即止。

「一飲即慶同嚐」禮遇 獎品 名額 獎品價值（港幣） 2024年11月29日至12月5日 香港迪士尼樂園成人門票（2張） 50 1,338 2024年12月6日至12月12日 OpenRice電子禮券港幣200元 160 200 2024年12月13日至12月15日 可口可樂TM限量版餐具套裝 65 120 2024年12月16日至12月19日 可口可樂TM限量版烤盤 107 200 2024年12月20日至12月25日 可口可樂TM限量版儲物樽2個 90 130

*指定可口可樂公司品牌包括可口可樂、零系可口可樂、雪碧、芬達、玉泉及OOHA，多罐裝包括330毫升派對裝12罐裝及8罐裝，330毫升高罐4罐裝，200毫升迷你罐6罐裝，500毫升膠樽裝4支裝，410毫升膠樽裝6支裝。



▲ 可口可樂限量版烤盤。（有關機構提供）

▲ 可口可樂限量版餐具套裝。（有關機構提供）

▲ 限量版可口可樂萬用鍋。（有關機構提供）

▲ 限量版可口可樂迷你雪糕機。（有關機構提供）



可口可樂優惠｜便利店獨家換領可口可樂木製聖誕吊飾

聖誕節期間，在7-Eleven便利店或Circle K便利店購買滿港幣20元可口可樂公司產品，即可參加換購活動，換購獨家限量版可口可樂木製聖誕吊飾，為家中增添節日氣氛。所有獎品數量有限，送完即止。

推廣日期 指定商戶 獨家換領活動 2024年12月18日至12月31日 7-Eleven便利店 購買任何可口可樂公司產品滿港幣$20，即可免費獲得限量版可口可樂木製聖誕吊飾（1套2款） 2024年12月19日至2025年1月1日 Circle K便利店

▼ 點擊圖片放大 +2

詳情可登入可口可樂Facebook及可口可樂Instagram查詢。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】