霸王茶姬｜首款黃茶新品登場 打卡梵高麥田＋換周邊！

人氣茶飲品牌霸王茶姬繼進駐香港後，又為一眾茶友帶來新驚喜，重磅推出品牌首款黃茶新品 一 「晴山棲谷」！精選皖西直送的原葉黃大茶，加入經烘烤的穀物一同泡製，令茶湯具備黃大茶獨有的鍋巴和炒米香氣，口感濃厚醇和，徹底顛覆你對東方茶的認識。不論是單純品茶，還是搭配優質牧場牛乳享用，同樣令人一試愛上，絕對是這個秋冬的必試新品！

▲ 以梵高麥田畫作《普羅旺斯的收穫》為靈感，所創作飲品杯，及主題紙袋

為慶祝限定新品推出，霸王茶姬更特地聯乘「遇見梵高」展覽，首次推出以梵高麥田畫作《普羅旺斯的收穫》為主題的飲品杯，以及主題紙袋，將茶藝及藝術完美糅合，向藝術大師文森．梵高致敬。

▲ 門店亦增設主題裝置，將麥田浪漫帶到香港

打卡＋儲印花 換「遇見梵高」限定周邊

一系列新品宣傳活動亦將強勢來襲！凡購買「晴山棲谷」新品，即送以梵高畫作為主題的精美禮品！購買單大杯裝即送明信片，2杯大杯裝即送冰箱貼，冰箱貼有4款選擇，梵高迷不容錯過！

▲ 買單杯大杯，送明信片

▲ 買2杯大杯，送冰箱貼（4款）

除送出限定小禮物外，是次「遇見梵高」活動更推出4款主題周邊，包括鎖匙扣、手機殼、手腕包及耳機保護套，為生活注入流金時刻的浪漫！想換取周邊有三種方法：

▲ 主題加碼周邊：鎖匙扣、手機殼、手腕包及耳機保護套（從左到右）

1. Chagee HK app或小程序內可以直接下單購買

2. 12月3日至12月9日 只需到門店打卡選擇指定相框或裝置做背景，在Instagram Story Highlight或小紅書平台發佈一張新品照片，並hashtag #晴山棲谷一見如故 #香港霸王茶姬，即可免費帶走一個當日指定周邊產品，數量有限，換完即止

3. 即日起至12月9日 儲印花換茶飲、周邊

即日起至12月9日期間，茶友每消費滿$30即可獲得印花一枚，集齊3枚印花可換領「晴山棲谷」單杯85折優惠券1張，「原葉鮮奶茶」雙杯88折券優惠券1張；5枚印花可換領「原葉鮮奶茶」第二杯半價券2張；7枚印花更可換領「晴山棲谷」周邊大禮包，包括鎖匙扣、手機殼、手腕包及耳機保護套，每人最多領2次，限量100份，換完即止。

大禮包換領時間：2024年12月10日至13日到門市出示印花領取

「一日店長」與茶友相會

霸王茶姬在新品上市當日更推出「晴山來信」活動，請來「港版彭于晏」朱鑑然Kevin Chu擔任一日店長，即場大派優惠券。幸運獲得這封暖心「溫暖信件」的用戶，記得在11月30日或之前使用！

▲ 朱鑑然化身一日店長，大派暖心「信件」！

各位茶姬粉絲、茶友、梵高迷，以上周邊與優惠皆為期間限定，約定你早日於麥田相見、以茶會友！

霸王茶姬x「遇見梵高」活動日期

日期：11月29日-12月12日

活動及優惠：買茶送明信片、冰箱貼

日期：11月29日-12月13日

活動及優惠：儲印花，換奶茶及大禮包

日期：12月3日至12月12日

活動及優惠：Instagram／小紅書打卡換周邊

*具體訊息和周邊產品以門店最新更新訊息為主

門店信息

地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G29號舖

(特約)