破·地獄︱《破·地獄》票房破1億黃子華喜出望外　本周末「回水」答謝觀眾支持

▲ 《破·地獄》港澳票房破1億，「回水」答謝支持。

【破·地獄 / 黃子華 / 許冠文】由陳茂賢執編導，黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演的電影《破·地獄》，截至昨日（11月28日）下午錄得香港及澳門累積票房達1億元，更只上映短短20日已達到此票房佳績。

當眾主演收到電影公司通知此喜訊時，不忘留下贈言，親自向觀眾表達感謝之情。

破·地獄丨黃子華《破·地獄》上映20日票房破億 暫成香港史上最高票房華語片季軍

▲ 《破·地獄》香港及澳門累積票房達1億元大關。

破·地獄︱許冠文盼為同業打強心針

當中子華神直言喜出望外：「其實早前票房達到現今的一半，我已覺得有所交代，鬆一口氣。更喜出望外的的，是聽到很多人從這部電影裏得到啟發和鼓勵，甚至聽到有人把半踏進鬼門關的腳抽回來，重啟旅程。多謝觀眾給我們的鼓勵。也祝願同車人，能抖擻精神，好好細味沿途的風景。」

而Michael則指自己相當認同片中一句對白「何必介懷甚麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景。」他認為香港現正面對困難，希望藉着《破·地獄》的佳績激勵同業，希望大家共同拍好電影出來。

身在澳洲出席《破·地獄》澳洲首映的女主角Michelle越洋答謝觀眾支持：「心情好開心，好興奮，呢一刻嘅心情好難忘，感謝各位觀眾再次踏入戲院支持香港電影，成就到呢個成績真係唔容易，希望可以同我哋嘅團隊一齊分享！」

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破·地獄︱「回水」答謝觀眾支持

而一直跟導演陳茂賢合作無間的朱栢康得知好消息後，撰寫一篇長文分享感受，他指：「《破·地獄》到目前為止的成績，無論是在於票房、討論度，以至於各位觀眾對小弟的加許確實令人鼓舞。但在我個人而言，最令我感到無比感恩的是在各個謝票場及觀眾評論的文字中能感受到《破·地獄》成功達到了其藝術上的最高效用，她成為了大部份觀眾抒發情感及反思生命的管道。在此想向所有觀眾們送上感謝， 你們的支持及廣傳也成功度了很多眾生，也讓我們團隊的九牛二虎之力用得其所，服務觀眾。」

周家怡同樣表示心情興奮，透過文字分享：「好興奮能夠同咁多觀眾分享《破·地獄》呢部咁有message嘅電影，作為演員特別鼓舞。我知道唔少觀眾都已經三刷四刷，好支持呢部導演同演員都齊心合力嘅作品。我自己覺得呢部電影係有生命，好難忘謝票時候好多觀眾都話因為呢個呢部電影䆁懷，真係好多謝咁多觀眾支持，同埋咁主動喺社交平台分享呢部電影！」

為慶祝《破·地獄》票房衝破1億，電影公司今個星期大搞全新「回水」宣傳，以「Good酥」兼「回水」答謝觀眾支持 ，全港觀眾憑任何1張《破·地獄》戲票（任何日子），於指定地點即可換領迷你合桃酥乙個或支裝水乙支，數量有限，送完即止。

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