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死亡預兆｜行醫45年見盡瀕死病人　醫揭1種面相壽命只剩72小時

健康資訊

發布時間： 1 小時前

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【死亡預兆／瀕死／面相】生死有序，一切可能冥冥中自有安排。台灣心臟名義行醫45年，見過很多人臨終時的面相，加上自己自身經歷，確信死亡前的確有預兆，而當中病重病人出現這個面相，恐怕壽命只剩72小時。

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死亡預兆｜瀕死病人臨終前5大預兆

台灣馬偕醫院血液腫瘤科醫生張明志接受網台節目《旅客諮詢室》訪問時，分享自己行醫45年的所見所聞。談及自己在血液腫瘤科的經歷，他指通常在此科出現的病人通常都罹癌居多，而死亡的徵兆可從觀察面相變化，從而推測死亡時間，指「兩個星期內會發生」。瀕死病人大多數會出現以下5個突然改變：

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1. 生活習性反常

他指，瀕死病人會出現突如其來生活習慣或飲食口味上的改變，如「冬天想喝夏天的東西」，反之亦然。

2. 面相變化

張明志憶起父親車禍離世的預兆，在車禍發生前一個星期，臉容突然變得非常慈祥。他有感而發表示，「人的死亡是預先安排好的」，皮膚和面相的改變是一個預兆，告知家屬要為死亡做好準備。

另外其他生理上的變化，包括呼吸規律改變，從平順變得時快時慢，甚至有時中止。有些人甚至會有痰卡在喉嚨出現「嘎嘎」的聲音。

3. 迴光返照

瀕死病人離世前可能會突然變得精神，氣色很好。他解釋，是體內最後的腎上腺素分泌出來，激活一些表徵上的好轉，如突然食慾大增，一旦吃完後的24小時內就會離世。另外，亦會有些病人出現食慾不振、胃口變差、心情低落的情況，這類病人剩下的壽命可能長達1至2周。

4. 法令紋突然消失

他觀察到，病人如果法令紋突然消失，就算血壓、血壓、電腦斷層、血液檢查數字均正常，通常只剩約72小時的壽命，大概3至4天後就會返魂乏術。這時他會建議患者家屬簽署放棄急救書，或入住安寧病房，不用再勉強急救。

5. 幻聽與幻覺

對於面對家人即將離世，他建議家屬應該留守床邊陪伴傾聽，手摸著他，讓他不覺得孤獨。然而遺憾也是接受死亡必經階段，他建議要放下，讓亡魂能夠脫離軀殼，到達另一個世界。

死亡｜臨終７大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

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