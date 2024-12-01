日本料理｜小紅書女食「串燒」騷賬單呻貴　3人花費$8,457被網民質疑曬命

▲ 小紅書女食「串燒」騷賬單呻貴，3人花費8,457元被網民質疑曬命。

精品日本料理對海鮮質素有嚴格要求，意味著餐廳收費較為昂貴。

近日，有女子在小紅書上傳單據，指3人於香港一間酒店餐廳食串燒花費8,000逾元，認為收費昂貴，網民見單據後認為其並非食用串燒而是日本料理，並質疑樓主「曬命」。

小紅書｜3名內地客中菜館用膳花$2000呻貴 網民看店名後不感奇怪

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日本料理｜3人食日本料理花費8,000逾元

樓主以「香港吃串花了8,000多，誰幫我看看吃了啥？」為題發帖，指日前與2名友人至餐廳食串燒，由於她較晚到達餐廳，加之本人不生吃海鮮料理，「不知道這些菜都叫什麼」，遂發文詢問網民「有沒有懂日語的朋友幫我看看，不知道哪幾個菜那麼貴啊」。

據女子上傳的單據可見，3人點了不少菜品，其中價格較高的有「OP-KINKI（喜知次塩燒）」1,600元、「OP-AWABI BATAYAKI（黃油烤鮑魚）」1,400元、「HOKKAIDO UNI HR（北海道馬糞海膽）」800元、「720-RIHAKU JUMAI（李白純米酒）」700元、「HOTATEGAI（帆貝刺身）」400元、「ARASUKA KANI（阿拉斯加蟹）」380元等共7,705元，加之770.5元服務費，共計花費8,475.5元。

日本料理｜網民表示價格合理並質疑樓主「曬命」

用餐單據上傳後引起熱議，網民質疑樓主非食用燒串「高級日料店又點酒又吃鮑魚，你形容為吃串有點過份了」，不少人向樓主解釋該價格合理，「喜之次、鮑魚、北海道海膽，最貴這三樣，還有一支純米酒，這四種已佔一半價錢」、「銀杏120元一串、帆貝200元一客、雞翼120元一客」、「你呢間酒店+米芝蓮+日料，呢個價差唔多」、「本來吃爐端燒就不便宜，還在酒店裡的餐廳那肯定要相當的價錢了」。

不過，有網民質疑樓主此舉是為炫耀，「又開始了」、「又愛吃又小氣」、「吃米不知米貴？」、「我知道你食得起，曬命得曬」、「明碼實價！自己點的！」、「你自己看看點的都是什麼？！這是簡單吃個串的事嗎...」、「明明知道自己吃過什麼，還貼單提問，無非是想人知道你們吃過高檔貨！」、「佢未必係冇錢，純粹放出黎曬吓命啫，佢哋最鍾意兜圈炫富」。

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