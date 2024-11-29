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港版德蘭修女︱潘靈卓獲頒榮譽社會科學博士　勉勵仁大生順逆境皆可發揮影響力

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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樹仁大學向潘靈卓（右）頒授榮譽社會科學博士。（校方提供）

被稱為「港版德蘭修女」的傳教士潘靈卓（Jackie Pullinger）今日（29日）獲樹仁大學頒授榮譽社會科學博士。

仁大今日舉行第50屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，潘靈卓在典禮上感謝仁大，並指她創辦的聖士提芬會初心不變，將繼續幫助深陷貧困的人士。她亦鼓勵仁大應屆畢業生，無論順境逆境，都可以發揮影響力改變周遭的人。

潘靈卓曾在九龍城寨服務超過20年，歷年協助眾多癮君子戒除毒癮。仁大社會學系系主任張越華在贊辭表示，潘靈卓一直努力不懈服務社會，為吸毒者提供充滿愛和希望、沒有歧視與懲罰的環境，鼓勵他們接受戒毒治療；她在60年前創建「屬靈社區」戒毒治療模式至今仍行之有效，激勵吸毒人士擺脫毒品枷鎖、重過新生。

他亦讚揚「潘靈卓博士自1960年代中期起為戒毒者的康復開展先驅性工作，數十年來一直對本港戒毒治療及康復制度作出貢獻」。

除了潘靈卓，仁大同時向中原集團主席施永青頒授榮譽工商管理學博士，以表揚二人對香港社會的重要貢獻和正面影響。

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香港樹仁大學 博士 大學 施永青 畢業

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