一簽多行丨政商界紛提建議促提升接待能力　學者提醒內地消費模式已變

▲ 政商界紛提建議促提升接待能力，學者提醒內地消費模式已變。

【一簽多行 / 深圳 / 香港遊】中央政府恢復深圳戶籍市民赴港「一簽多行」，並擴大至持居住證的非戶籍居民。政商界認為新安排會帶動市面人流，希望各界提升接待能力等。有學者則認為，內地居民消費模式已轉變，政策對本港零售市道未必有太大幫助。

一簽多行丨中總促推動零售商戶接受電子支付

浸會大學會計、經濟及金融學系教授麥萃才認同，一簽多行可方便深圳居民訪港，「人員往來增加，自然消費會更多。」不過，他認為零售不一定有很大的正面提升，因內地居民消費模式已轉變。

中總建議，特區政府與業界進一步推動更多零售商戶接受電子支付及數字人民幣，便利內地旅客跨境零售支付，銀行和金融機構亦可加快推出免手續費跨境匯款，讓內地旅客獲得更多元靈活的消費體驗。

一簽多行丨合資格深圳居民增至過千萬 陳茂波料可為市道帶來支持

▲ 中央政府恢復深圳戶籍市民赴港「一簽多行」，並擴大至持居住證的非戶籍居民。（梁偉榮攝）

一簽多行丨廠商會：加強在內地宣傳工展會

廠商會會長盧金榮則表示，年底舉行的「工展會」會加強在內地宣傳，包括透過跨境直通車公司派發免費入場門券以及組織旅行團入場消費等，以刺激銷情。廠商會指出，內地旅客出遊和消費模式已經轉變，追求以文化體驗為主的深度遊，建議當局持續推進「無處不旅遊」的策略，以「旅遊＋」的聯乘方式，將香港獨有優勢和特色轉化為旅遊創新項目，以迎合市場需求。

全國人大常委李慧琼相信，此舉會帶動香港市面人流，希望香港各界能夠把握機遇，充分利用大灣區的資源，為香港經濟發展提供新動力。

工聯會提醒，勿忽略公共交通效率，建議港府確保來往各個口岸的公共交通系統高效運作，特別是在旅遊高峰期，增加班次並及時應變突發情況，減少交通擠擁情況；研究增設通宵交通配套、點對點的遊覽／購物線路直達啟德體育園及西九文化區等特色景點。

一簽多行丨零售管理協會︰將繼續促進業界加快轉型

香港零售管理協會表示，將繼續促進業界加快轉型，持續提升服務質素和競爭力，並與政府及不同業界合作，吸引更多旅客來港旅遊及消費，把握中央政府各項惠港政策帶來的商機。

團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管水志偉則指，新政策不僅有助旅遊業復甦，還將加強大灣區的人員交流，促進文化和經濟的互動，隨著香港舉辦越來越多的文化體育盛事，放寬入境政策將讓深圳旅客可以方便地頻密訪港參與活動，擴大本地作為盛事旅遊目的地的吸引力。

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