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Disney+動畫︱Ivy So王菀之繼續聲演「腦朋友」　情緒專員現身《發夢製作公司》

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撰文： 文體藝online

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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《發夢製作公司》粵語版繼續有蘇雅琳聲演。

迪士尼與彼思全新作品《發夢製作公司》（Dream Productions）一連四集將於12月11日透過Disney+ 獨家上架，帶觀眾回到《玩轉腦朋友》（Inside Out）與《玩轉腦朋友2》之間，一同深入為韋莉製作各個精彩夢境的專責部門「發夢製作公司」。

大家熟悉的粵語版「腦朋友」王菀之（Ivana）、蘇雅琳（Ivy So）、許紹雄、楊詩敏（蝦頭）、蔣志光將會驚喜回歸，分別聲演「阿愁」、「阿樂」、「阿燥」、「阿厭」、「阿驚」，與你再度光臨大腦總部，為韋莉的成長做好準備，投入她的窩心搞笑夢境世界。

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔

 

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劇情講隨着韋莉日漸長大，阿樂及一眾「腦朋友」需要更多時間處理她的記憶，並將記憶傳送到發夢製作公司，由製作團隊以記憶作為材料，加添想像變成夢境。

發夢製作公司王牌發夢導演「保娜波斯文」一直以有限預算完成精彩、搞笑、窩心作品而聞名，為韋莉每晚準時送上夢境。本應手到拿來的工作，卻因為被逼夥拍一個自信爆棚、只想完成自己的大製作的新晉發夢導演而泛起連串波瀾。

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