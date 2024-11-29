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鼓勵生育｜輔助生育扣稅修例草案刊憲下月審議　專家稱是好事惟難推動人口增加

社會

發布時間： 2 小時前

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輔助生育服務開支扣稅修例草案今日（29日）刊憲。（資料圖片）

去年施政報告公布鼓勵生育措施之一，輔助生育服務開支扣稅修例草案今日（29日）刊憲，下月11日提交立法會審議。有專家認為措施對於有需要的不育人士來說是好事，但相信對推動人口增加不會起太大作用。

政府早前提出由2024/25課稅年度起，在薪俸稅和個人入息課稅下，設立輔助生育服務稅項扣除，每個課稅年度扣除上限為10萬元。政府今日就相關稅務修訂條例刊憲，《條例草案》將於下月11日提交立法會審議。

如獲立法會通過，政府將發布證明書標準表格，須由負有相關生殖科技程序臨床診治責任的註冊醫生簽署。市民如在今年4月1日或之後支付輔助生育服務開支，須保留相關收據等證明文件以向持牌中心補領證明書。人類生殖科技管理局會在網上定期更新及公布持牌中心的名單。

措施目的透過減輕輔助生育服務開支帶來的經濟負擔，鼓勵面對生育困難的夫婦尋求所需醫療協助，以應對現時本地出生率偏低的情況。合資格受惠對象須為基於醫學原因而接受輔助生育服務，包括不育夫婦或因接受醫學治療而可能導致喪失生育能力的病人，為免鼓勵延遲生育計劃，因其他理由而接受雪卵的開支將不可獲扣稅。

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝向本報指，輔助生育服務開支高昂，認為政府向有需要人士提供財政支援是好事，有助減輕他們的財政負擔，但相關服務成功機會不大，相信對推動人口增加不會起太大作用，盼外界不會加重他們的心理負擔。

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