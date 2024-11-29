爸爸丨劉青雲拍《爸爸》前抄寫《這是愛》歌詞　谷祖琳拍攝時全身擅抖至動作也做不到

▲ 劉青雲表示拍電影經常要面對死人，總之「你愛嗰啲就死嗰啲」。

【爆谷一周 / 爸爸 / 劉青雲】谷德昭主持ViuTV節目《爆谷一周》在明晚（11月30日）播出一集，請來電影《爸爸》導演翁子光，以及演員劉青雲和谷祖琳作嘉賓。

對於《爸爸》被外界定義為奇案片，翁子光卻另有一翻見解，認為這其實是一部既溫暖又破碎的溫情倫理電影。

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▲ 電影《爸爸》導演翁子光。

爸爸丨劉青雲喜歡《爸爸》劇本

如果有觀眾曾經有過一些不愉快的經歷，或者家庭創傷的事情，看完這套電影後，除了沉痛之外，可能更加多是感到一種釋懷。因為自己很相信人很多時看悲劇電影，會有一種「有人明白我」的感覺。



劉青雲指當初收到《爸爸》這個劇本已很喜歡，但亦有考慮角色的沉重性。劉青雲聲稱演員經常要面對死人，由自己開始演戲就要死阿爸阿媽、兄弟、愛人，總之「你愛嗰啲就死嗰啲」，到自己現在幾十歲要死仔女，心想：「使唔使玩到咁絕呀！」真的有想過是否真的要面對這些。

▲ 劉青雲表示導演很喜歡殺死自己角色中的女兒。

爸爸丨刪除很明顯的設計

但是奇怪地，這個劇本一直放在床頭和書枱，自己不斷看，看了很多次，覺得劇本很好，當中有很多空間，不是純粹的對與錯，最後還是決定接拍，因為如果不拍覺得會有些可惜。

而講到如何演繹爸爸這個角色，劉青雲表示自己也想了一段時間，首先是刪除很明顯的設計，因為這是很生活的電影，所以覺得很著跡的設計是沒必要。而自己真正做的功課就是寫低自己仔女的名字，和抄了一次歌曲「這是愛」的歌詞，因為想看清楚歌詞是寫甚麼。

▲ 谷祖琳拍攝時全身擅抖至連簡單動作也做不到。

爸爸丨與谷祖琳再合作

繼之前電影《再生號》，今次再度跟谷祖琳合作，劉青雲聲稱感覺不到她在演戲，直言這是一件毫不簡單的事，無痕跡，無演戲，她就是這樣。

雖然演技被劉青雲讚賞，但谷祖琳卻指自己其實曾有一日認真地思考過，覺得自己可能處理不來，想辭演。因為這個角色會令自己勾起很多情緒，當中遇害的一場戲更一度令自己跌入深淵。

▲ 谷祖琳因為太傷心，拍攝前自己已在喊。

爸爸丨真的覺得很傷心

谷祖琳回想當日拍攝時，自己沒有聽到任何人喊Action，總之身體雖在現場，但人卻不在那裡，當時自己是很痛苦。而且拍這套電影時，很多時未開機拍攝自己便已經在哭。

當中有一場戲講谷祖琳回頭對著劉青雲笑，因為這場戲是最後一次見他，半小時後自己便要死：「當時拍攝前自己全身不停擅抖，是擅抖到連回頭這麼簡單的動作也做不到，因為當刻一想到半小時後便再也見不到他們，真的覺得很傷心。」

▲ 谷祖琳表示拍攝遇害那一場戲時自己身體雖在現場，但人卻不在那裡。

爸爸丨難抽離角色

對於經常飾演凄慘的角色，劉青雲解釋可能自己的表演幅度細，更指導演不知何解總是喜歡在電影中殺死自己角色中的女兒。更透露自己曾試過拍攝一套電影，當時跟剪接師說：「可唔可以唔好殺咗我個女呀？講咗好多次。」最後剪接師發脾氣說：「你可唔可以唔好影響我嘅剪接。」劉青雲卻說：「喂！我係佢老豆嚟喎，我而家唔盡一分力，咁我點對得佢住呀！」

至於全程投入拍攝後如何抽離角色，劉青雲表示自己拍完就算，不會特別理會抽離角色這問題，因為自覺做任何工作，總會在工作上留下一些記印在自己身上，這個是無法磨滅的。與其這樣，那何必要免強自己去洗走這些感受和記憶，或者這些是將來自己一個人在老人院的時候，唯一最佳的回憶也說不定。

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