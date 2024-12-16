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見證零死角熟女 肌膚狀態更勝從前！周家怡教你投資緊膚凍齡心得

特約

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

最近的全城熱話非電影《破‧地獄》莫屬，電影除了大派洋蔥感動觀眾，更令人反思生命的意義，除了珍惜身邊人，更應勇於追求及表達心中所想。其中飾演黃子華女友的周家怡亦強調：「生死課題是每個人一定會面對的時刻，除了珍惜愛自己的人之外，更要愛錫自己，保持健康之餘，我更會花時間及成本投資在自己的肌膚！」難怪在大銀幕上不難發現今年45歲的周家怡仍擁有零死角的緊緻肌膚，令人羨慕！

周家怡一直擁有零死角的緊緻肌膚，更一年比一年靚！

周家怡強調，除了珍惜愛自己的人之外，更要愛錫自己，保持健康之餘，她更會花時間及成本投資在自己的肌膚上。

投資肌膚變美

入行26年的周家怡，連在《恨駕到大阪》扮妙齡學生也毫無遺和感，原來她的逆齡心得除了吃素、每天做跑步及拉筋之外，更會認真研究醫美療程，讓她在高清鏡頭下也擁有立體緊緻的輪廓，讓肌膚也成為「保值資產」。特別是隨着年齡增長，肌膚會逐漸失去膠原蛋白，導致皺紋、鬆弛和下垂等老化現象出現。

說來周家怡也是娛樂圈公認聰明絕頂的「10A」學霸，深明人應該預早精明投資，不論是財富或皮膚！因此她在護膚方面選擇了Thermage® FLX智能緊膚療程，療程採用突破性AccuREP® 技術，過程中安全地加熱深層皮膚，刺激膠原蛋白增生增量，讓肌膚即時煥發緊緻，持續塑造立體輪廓^1

Thermage® FLX智能緊膚療程過程中安全地加熱深層皮膚，刺激膠原蛋白增生增量，讓肌膚即時煥發緊緻，持續塑造立體輪廓^¹。

她在接受訪問時也對這個療程讚不絕口，完成療程後家怡的肌膚變得更加緊緻，不但解決掉面頰、眼周、身體上的皺紋與鬆弛問題，輪廓也更加立體，上鏡時真的超滿意！她甚至約定每年進行一次療程*，療程效果能持續長達12個月2，以確保肌膚維持最佳狀態。聽過她的用後感、看見她的真人示範，不禁讓人也想試試看！

四大防偽認證

然而市面上的緊膚療程琳瑯滿目，懂得選擇及辨識正貨的療程也至關重要。Thermage® FLX智能緊膚療程具備以下四大防偽認證，為療程效果及安全性提供多重保障，讓用家安心又放心。

1. 療程中心認證：全港有超過200間Thermage® FLX認可療程中心，用戶可以輕鬆在官方網站上查找，或根據區域來搜尋，方便又安心。

2. 證書認證：所有認可的診所及醫美中心均持有Thermage®認可療程中心證書，確保相關儀器、探頭、療程均受原廠監控，安全可靠。

3. 儀器認證：每台Thermage® FLX儀器上都貼有認可療程中心名稱及儀器序號的標籤以供識別，用戶只需掃描升級系統標籤的二維碼，即可方便快捷地連接到認可療程中心列表。

4. 探頭認證：Thermage® FLX配備不同探頭針對不同的肌膚部位問題，包括面、眼周、頸以及身體部位皺紋或鬆弛。每個Thermage®探頭的包裝上都有「原廠正貨」的雷射標籤及「Solta Medical® 香港專賣」封條。顧客只需刮一刮盒底封條及用手機一掃QR code二維碼進行驗證，顧客亦可要求即場開封包裝，確保使用的探頭是全新未經使用的。

Thermage® FLX配備不同探頭針對不同的肌膚部位問題，包括面、眼周、頸以及身體部位皺紋或鬆弛，更是唯一獲美國FDA認證非入侵性上眼瞼緊膚療程³。

三大效能提升

Thermage® FLX智能緊膚療程，更有三大效能提升肌膚質素：智能全效探頭4.0療程時間節省高達25%#；而AccuREP®技術會根據每個治療位置，微調每發能量的輸出，使每發能量的輸出更貼合你的肌膚需要；全方位震動模式設計，使療程過程更加舒適，有效撫平皺紋，達致緊膚狀態，效果自然。

Thermage® FLX的緊膚療程有效撫平皺紋及達致緊膚狀態，效果自然。

周家怡成為天然美女的表表者，讓我們明白，真正的美麗不僅來自外表，更來自對自己的愛護。投資於肌膚，讓你在生活中隨時保持青春活力，無論是面對鏡頭還是與朋友聚會，都能散發出自信光彩。

^即時效果及可維持的時間長短，因個人肌膚、年齡、老化程度、生活作息及飲食習慣而異。

¹ Lack E. B., Rachel J. D., et al. (2005) Dermatologic Surgery, 31: 1668-1670
² Sasaki G, Tucker B, Gaston M (2007), Aesthet Surg J 27:376‐387.
³ Data on file, search result of ""eyelid wrinkle noninvasive' on fda.gov (14/05/2018).
# 相對於全效探頭3.0
* 周家怡Instagram：Link will be provided once Ka Yee posted IG video

HK-MKT-2024-12-79

（特約）

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