見證零死角熟女 肌膚狀態更勝從前！周家怡教你投資緊膚凍齡心得

最近的全城熱話非電影《破‧地獄》莫屬,電影除了大派洋蔥感動觀眾,更令人反思生命的意義,除了珍惜身邊人,更應勇於追求及表達心中所想。其中飾演黃子華女友的周家怡亦強調:「生死課題是每個人一定會面對的時刻,除了珍惜愛自己的人之外,更要愛錫自己,保持健康之餘,我更會花時間及成本投資在自己的肌膚!」難怪在大銀幕上不難發現今年45歲的周家怡仍擁有零死角的緊緻肌膚,令人羨慕!

▲ 周家怡一直擁有零死角的緊緻肌膚,更一年比一年靚!

▲ 周家怡強調,除了珍惜愛自己的人之外,更要愛錫自己,保持健康之餘,她更會花時間及成本投資在自己的肌膚上。

投資肌膚變美

入行26年的周家怡,連在《恨駕到大阪》扮妙齡學生也毫無遺和感,原來她的逆齡心得除了吃素、每天做跑步及拉筋之外,更會認真研究醫美療程,讓她在高清鏡頭下也擁有立體緊緻的輪廓,讓肌膚也成為「保值資產」。特別是隨着年齡增長,肌膚會逐漸失去膠原蛋白,導致皺紋、鬆弛和下垂等老化現象出現。

說來周家怡也是娛樂圈公認聰明絕頂的「10A」學霸,深明人應該預早精明投資,不論是財富或皮膚!因此她在護膚方面選擇了Thermage® FLX智能緊膚療程,療程採用突破性AccuREP® 技術,過程中安全地加熱深層皮膚,刺激膠原蛋白增生增量,讓肌膚即時煥發緊緻,持續塑造立體輪廓^1。

▲ Thermage® FLX智能緊膚療程過程中安全地加熱深層皮膚,刺激膠原蛋白增生增量,讓肌膚即時煥發緊緻,持續塑造立體輪廓^¹。

她在接受訪問時也對這個療程讚不絕口,完成療程後家怡的肌膚變得更加緊緻,不但解決掉面頰、眼周、身體上的皺紋與鬆弛問題,輪廓也更加立體,上鏡時真的超滿意!她甚至約定每年進行一次療程*,療程效果能持續長達12個月2,以確保肌膚維持最佳狀態。聽過她的用後感、看見她的真人示範,不禁讓人也想試試看!

四大防偽認證

然而市面上的緊膚療程琳瑯滿目,懂得選擇及辨識正貨的療程也至關重要。Thermage® FLX智能緊膚療程具備以下四大防偽認證,為療程效果及安全性提供多重保障,讓用家安心又放心。

1. 療程中心認證:全港有超過200間Thermage® FLX認可療程中心,用戶可以輕鬆在官方網站上查找,或根據區域來搜尋,方便又安心。

2. 證書認證:所有認可的診所及醫美中心均持有Thermage®認可療程中心證書,確保相關儀器、探頭、療程均受原廠監控,安全可靠。

3. 儀器認證:每台Thermage® FLX儀器上都貼有認可療程中心名稱及儀器序號的標籤以供識別,用戶只需掃描升級系統標籤的二維碼,即可方便快捷地連接到認可療程中心列表。

4. 探頭認證:Thermage® FLX配備不同探頭針對不同的肌膚部位問題,包括面、眼周、頸以及身體部位皺紋或鬆弛。每個Thermage®探頭的包裝上都有「原廠正貨」的雷射標籤及「Solta Medical® 香港專賣」封條。顧客只需刮一刮盒底封條及用手機一掃QR code二維碼進行驗證,顧客亦可要求即場開封包裝,確保使用的探頭是全新未經使用的。

▲ Thermage® FLX配備不同探頭針對不同的肌膚部位問題,包括面、眼周、頸以及身體部位皺紋或鬆弛,更是唯一獲美國FDA認證非入侵性上眼瞼緊膚療程³。

三大效能提升

Thermage® FLX智能緊膚療程,更有三大效能提升肌膚質素:智能全效探頭4.0療程時間節省高達25%#;而AccuREP®技術會根據每個治療位置,微調每發能量的輸出,使每發能量的輸出更貼合你的肌膚需要;全方位震動模式設計,使療程過程更加舒適,有效撫平皺紋,達致緊膚狀態,效果自然。

▲ Thermage® FLX的緊膚療程有效撫平皺紋及達致緊膚狀態,效果自然。

周家怡成為天然美女的表表者,讓我們明白,真正的美麗不僅來自外表,更來自對自己的愛護。投資於肌膚,讓你在生活中隨時保持青春活力,無論是面對鏡頭還是與朋友聚會,都能散發出自信光彩。

^即時效果及可維持的時間長短,因個人肌膚、年齡、老化程度、生活作息及飲食習慣而異。

