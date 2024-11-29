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無人駕駛｜運輸署批出首個自動車先導牌照予百度旗下公司　10車機場島測試

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港的自動駕駛車輛。（運輸處網頁圖片）

運輸署今日（29日）公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）第4（1）條批出首個自動駕駛車輛先導牌照。

牌照申請人為百度旗下香港註冊公司「Baidu Apollo International Limited」，10輛自私家車獲批在北大嶼山進行測試。牌照有效期為5年，由今年12月9日至2029年12月8日。

先導計劃條款列明，進行測試的自動車，由江西江鈴集團新能源汽車有限公司製造，品牌及型號為「頤馳牌／JX680EUABEV」。該10輛車不可用於出租或取酬用途，亦不可運載貨物或乘客。

首階段每次只可有1輛自動車，在指定時段（每日凌晨1時至5時、上午10時至下午4時）和路段，進行路面測試。往來香港國際機場4號停車場及赤鱲角南路，途經暢達路、機場北交匯處、航天城路、航天城第三街、航天城第一街、航天城東路、航天城交匯處、東岸路及觀景路。測試期間，車上會有後備操作員長駐，以在有需要時接管車輛操控。

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運輸署發言人表示，在接獲先導牌照申請後，會按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》，考慮申請人就自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關國際或國家標準/指引、道路測試情況等多方面因素審批。署方會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試。

政府於2021年推出10億元的智慧交通基金，以資助本地機構或企業，進行與車輛有關的創新科技研究和應用，至今共12個自動車有關項目獲批。測試路段涵蓋公共道路及不同應用場景，例如西九文化區、香港科學園、個別私人屋苑等。

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