古蹟活化｜瑪利諾修院大樓見證時代變遷　神秘閣樓暗藏大批文物

▲ 瑪利諾修院學校的修院大樓，將活化為「諾源-賽馬會瑪利諾古蹟活化教育及服務中心」。（曾耀輝攝）

瑪利諾修院學校建築風格獨樹一幟，修院大樓亦承載特別的歷史故事，見證香港時代變遷，1樓閣樓更藏有大量文物。有建築保育師相信，修復拱型天花屋頂挑戰最大。

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昔用作工業學校 設縫紉繡坊

瑪利諾修院學校基金有限公司修院保育項目主任關智鸞昨介紹，來自美國紐約的傳教士在1921年抵港，1924年開始安排基層婦女進行繡花工作賺錢，直至1925年在尖沙咀創辦瑪利諾修院學校，並在1937年遷至九龍塘現址。

她續指，現時的修院大樓當年被用作辦工業學校，並設縫紉繡坊，刺繡和縫製聖衣的郵購業務在1949至1970年間相當蓬勃。惟隨着香港社會經濟轉型，加上負責修女病逝，大樓自1971年起改為修女宿舍，至2019年再因修女數量愈來愈少，大樓交予瑪利諾修院學校基金會管理。

基金會隨後對大樓進行結構勘察工程，意外發現1樓假天花上隱藏閣樓，兼保存大量關於繡坊的文物，包括逾400張手繪聖衣設計圖及縫綫等，滿載瑪利諾修女來港傳教、辦學和服務社會的歷史印記，閣樓上方更有鐵欄模樣的當代藝術裝飾品。

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修復拱型天花屋頂 最具挑戰

建築保育師孫軼駿稱，活化工程將拆除後建牆壁，以回復大樓最初間隔，並盡量修復地板，又會把地下面向何東道的大門，改為日後訪客使用的出入口，並加設無障礙通道。

至於活化工程最大挑戰，孫預計是修復拱型天花屋頂，因除了使用多年有漏水問題，須重新做防水工作，亦要在盡量保持大樓原貌的同時，確保符合建築條例。

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記者：梁薾心