  • 17°C
香港時間：20241130日 (六) 06:51

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

古蹟活化｜瑪利諾修院大樓見證時代變遷　神秘閣樓暗藏大批文物

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

瑪利諾修院學校的修院大樓，將活化為「諾源-賽馬會瑪利諾古蹟活化教育及服務中心」。（曾耀輝攝）

瑪利諾修院學校建築風格獨樹一幟，修院大樓亦承載特別的歷史故事，見證香港時代變遷，1樓閣樓更藏有大量文物。有建築保育師相信，修復拱型天花屋頂挑戰最大。

點擊圖片放大
+4
+3

昔用作工業學校 設縫紉繡坊

瑪利諾修院學校基金有限公司修院保育項目主任關智鸞昨介紹，來自美國紐約的傳教士在1921年抵港，1924年開始安排基層婦女進行繡花工作賺錢，直至1925年在尖沙咀創辦瑪利諾修院學校，並在1937年遷至九龍塘現址。

她續指，現時的修院大樓當年被用作辦工業學校，並設縫紉繡坊，刺繡和縫製聖衣的郵購業務在1949至1970年間相當蓬勃。惟隨着香港社會經濟轉型，加上負責修女病逝，大樓自1971年起改為修女宿舍，至2019年再因修女數量愈來愈少，大樓交予瑪利諾修院學校基金會管理。

基金會隨後對大樓進行結構勘察工程，意外發現1樓假天花上隱藏閣樓，兼保存大量關於繡坊的文物，包括逾400張手繪聖衣設計圖及縫綫等，滿載瑪利諾修女來港傳教、辦學和服務社會的歷史印記，閣樓上方更有鐵欄模樣的當代藝術裝飾品。

點擊圖片放大
+3
+2

修復拱型天花屋頂 最具挑戰

建築保育師孫軼駿稱，活化工程將拆除後建牆壁，以回復大樓最初間隔，並盡量修復地板，又會把地下面向何東道的大門，改為日後訪客使用的出入口，並加設無障礙通道。

至於活化工程最大挑戰，孫預計是修復拱型天花屋頂，因除了使用多年有漏水問題，須重新做防水工作，亦要在盡量保持大樓原貌的同時，確保符合建築條例。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁薾心

相關文章

古蹟活化｜紅磚瑪利諾修院大樓活化工程料2027竣工　將設導賞團遊古蹟學英文
今日 06:00
古蹟活化｜紅磚瑪利諾修院大樓活化工程料2027竣工　將設導賞團遊古蹟學英文

你可能感興趣

古蹟活化｜紅磚瑪利諾修院大樓活化工程料2027竣工　將設導賞團遊古蹟學英文
今日 06:00
古蹟活化｜紅磚瑪利諾修院大樓活化工程料2027竣工　將設導賞團遊古蹟學英文
中學 九龍 文娛藝術 設計 工程 瑪利諾修院學校 學校 服務 香港 美國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯現身唐詩詠麵包店開張　靚湯穿鬆身衫遮肚孕味濃
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯現身唐詩詠麵包店開張　靚湯穿鬆身衫遮肚孕味濃
準爸爸｜40歲高鈞賢閃婚封盤疑雙囍臨門　年初透露想做暖爸：人生將迎來新角色
準爸爸｜40歲高鈞賢閃婚封盤疑雙囍臨門　年初透露想做暖爸：人生將迎來新角色
張敬軒暴瘦丨軒公自爆體重半年暴跌8公斤　張敬軒直言獨力照顧父母感吃力：想尖叫
張敬軒暴瘦丨軒公自爆體重半年暴跌8公斤　張敬軒直言獨力照顧父母感吃力：想尖叫
急症室最長等候時間（11月30日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間04:05）