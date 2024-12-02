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華永會創新求變 拓展社會服務 推動生命教育 傳承孝善文化

特約

發布時間： 2024/12/02 14:00

最後更新： 2024/12/02 14:13

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熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

陳博智表示，華永會的發展建基於「永懷人生」及「善亮人生」兩大理念的相互交融，無論在墳場設施發展或善業推廣方面，該會均以創新思維開拓服務，致力回饋社會。

生命教育作為價值教育的重要一環，不只有助建立正向價值觀，更能引導社會大眾思考生命的意義、提升生命的價值。隨着社會愈來愈重視生命教育，本港最具規模的私營墳場營運機構之一——華人永遠墳場管理委員會（下稱華永會）勇於突破傳統角色，在營運及管理墳場設施之餘，更積極推動社會慈善工作，致力弘揚生命教育和中華孝善文化。為何華永會願意跨越墳場管理者的定位，投放資源於生命教育工作？以下就由華永會外部事務委員會主席陳博智細說因由。

華永會自1913年創立至今逾110年，目前以非牟利形式營運、管理及發展轄下香港仔、荃灣、柴灣及將軍澳4個華人永遠墳場，為市民提供收費合理以至免費的墳場設施。自1991年起，華永會積極推動社會慈善工作，多年來資助本地非牟利團體推行約3,500個慈善項目，受惠人次達百萬以上，累計捐獻金額超過11億港元。

創新設施設計 融入人性元素

「生、老、病、死是每個人必經的人生階段，但生命的精神和價值不應因死亡而戛然而止。」陳博智表示，逝者的生平事跡與親友間的深厚情誼，都是彌足珍貴的人生印記。正是秉持這份對生命的敬意，華永會銳意突破傳統墳場營運機構的框架，確立「永懷人生」（Life）及「善亮人生」（Shine）兩大發展理念。

他強調，華永會以推廣正向人生為核心使命，積極投入生命教育工作，弘揚優秀中華孝善文化，期望引導社會大眾在認識和珍惜生命的同時，建構富有意義的精彩人生。

雙軌發展理念　彰顯生命價值

秉持「生命意義不止於離世」的信念，華永會以「永懷人生」為理念，致力建設富含正向思維的創新墳場設施，透過人性化服務和文教活動，協助市民撫平哀傷，啟迪正向人生觀。

陳博智指出，為打破傳統墳場予人灰暗沉鬱的刻板印象，團隊在設施設計、色彩運用及空間布局上匠心獨運，處處融入溫馨人性化元素。將軍澳墳場的「人生月台」園區及柴灣墳場的「永善之門——生命意義永不止息」壁畫正正體現這種創新思維。

將軍澳墳場「人生月台」園區設計理念比喻登上人生列車，經歷人生每個重要的路途和時刻。

他強調，華永會在革新設施時不僅注重人性化設計，更積極引入科技元素，為市民打造更舒適現代的服務體驗。「將軍澳墳場新靈灰閣便運用智能科技，全面提升掃墓及拜祭環境。」陳博智透露，為配合社會發展需求，華永會將於未來數年推出多個大型項目，當中包括預計於2025年中落成的將軍澳華人永遠墳場全新靈灰閣，在迎合社會及市民需要的同時，朝可持續發展的方向邁進。

將軍澳華人永遠墳場全新靈灰閣預計將於2025年年中落成（模擬圖片）。

推廣生命教育　開發創新教材

在革新各墳場內設施以外，配合「善亮人生」理念，華永會亦致力向青年推廣生命教育，傳遞正向的生命信念，鼓勵中華孝善與德育文化，推動構建和諧社會。陳博智透露，該會多年前便為全港中小學製作一系列多媒體生命教育教材套，推廣生命教育，宣揚正向人生觀念，讓大眾以正向思維及行動面對逆境。而近期又與香港青年協會合作，推出「超生越死之旅」生涯規劃計劃，協助青少年發展專長之餘，更着重建立正向人生觀及提升抗逆能力。

「超生越死之旅 － 生死教育生涯規劃計劃」的參加者均表示在計劃過程中有所得著，並鼓勵大家正面看待生命。

「此外，我們最新推出的『講出心底話 有啲嘢唔好等拜山先講』桌上遊戲（https://bmcpc-info.org.hk/board-game），是華永會與香港理工大學香港專上學院合作的創新項目。我們特別邀請了心理學顧問陳頌恩博士提供專業意見，在遊戲融入正向心理學5大元素，包括正向情緒、正向人際關係、正向意義、全程投入及成就感，鼓勵玩家思考『孝』、『善』等價值觀。」陳博智解釋，桌上遊戲較網絡遊戲更着重人與人交流，能促進互相了解溝通，適合不同年齡的人士一起參與。

華永會將一直推動的「生命教育」及中華「孝」、「善」文化，結合正向心理學，用好玩的遊戲方式鼓勵大家講出心底話。

他補充，華永會將於「學與教博覽會2024」Hall 3B-E L09設置攤位，進一步向教育界推廣桌遊及教材套，並因應學校需要提供免費講座，深化生命教育的影響力。「我們期望透過這些活動，讓大眾能更認識自己，思考及探索生命、家庭、友情及愛情的意義。」

華永會於「香港運動消閒博覽2024」攤位免費派發「講出心底話 有啲嘢唔好等拜山先講」桌上遊戲給即場試玩及參與遊戲的到場人士，場面熱鬧。

承先啟後　開創服務新篇

2023年乃華永會成立110周年，該會以「承前賢世紀勳業 拓後世百代宏基」作為110周年標語，陳博智表示，標語不僅彰顯前人百年建樹，更期許華永會繼續秉持創新精神，為社會貢獻力量。「華永會的發展建基於『永懷人生』及『善亮人生』兩大理念的相互交融。這些年來，無論在墳場設施發展或善業推廣方面，華永會均以創新思維開拓服務，致力回饋社會。」

陳博智總結時強調，未來華永會將持續扮演推動者角色，積極促進跨機構合作，並運用資訊科技優化設施設計和營運模式，深化生命教育工作，擴展慈善服務的廣度和深度。
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桌遊寓教於樂　培育正向價值

配合教育局近年推動價值觀教育的方向，「講出心底話 有啲嘢唔好等拜山先講」桌上遊戲以生活化方式，引導學生思考「堅毅」、「尊重他人」、「同理心」及「孝親」等核心價值。遊戲不僅促進同儕交流，更能深化彼此理解，建立正向關係。

這套遊戲教材特別適合融入學校的生活教育課、班主任課，以至親子活動和家長教師會等場合。透過輕鬆有趣的互動形式，配合學校推廣正向教育和心理健康，鼓勵學生在遊戲過程中探索自我，藉由真誠對話建立良好人際關係，培養積極正向的心理素質。
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「2025年度慈善捐款計劃」詳情

華永會自1991年起，透過「年度慈善捐款計劃」在「生命教育」、「社區建設」及「工程及購置」等範疇上資助慈善機構。「2025年度慈善捐款計劃」將於2024年12月19日接受申請，截止日期為2025年1月24日。

詳情瀏覽網頁： www.bmcpc-shine.org.hk/application
華永會網頁：www.bmcpc-info.org.hk

(特約)

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