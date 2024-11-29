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學生會｜城大擬撤學生會會長當然校董席位　呈交立法會12.6討論

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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城大擬撤學生會會長當然校董席位。（資料圖片）

城市大學近日向立法會教育事務委員會提交文件，擬廢除學生會會長在校董會的當然席位，改由本科生按照規程互選產生1名本科生，並由校董會委任。委員會將在下周五（12月6日）進行討論。

城大昨日（28日）向立法會提交《2024 年香港城市大學 (修訂) 條例草案》，列明擬修訂《香港城市大學條例》第10條（校董會的成員），包括廢除現時的第j段，即學生會會長，代以 「由本科生按照規程互選產生並由校董會委任的本科生1名。」

城大校董會已於3月21日通過改組方案，建議廢除「學生會會長」的當然席位，改由本科生互選產生一名學生代表，再由校董會委任。

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當時城大曾回覆傳媒稱，改組方案可令本科生在校董會獲「更廣泛代表性」，能夠「與大部分教資會資助院校的做法看齊」，又稱會沿用研究生代表的選舉方式，歡迎所有合資格的城大本科生參與，並強調方案已「廣泛諮詢本科生群體」。惟遭時任城大學生會臨政署理會長林奇峰指未有知會全體學生，批評校方做事倉卒。

翻查目前8間資助大學校務委員會或校董會的學生代表席位，大部分近年已由改由學生互選產生。

此外，城大最新呈交文件亦列出，現時校董會2名教職員及1名研究生席位，均擬「按照規程」互選產生。文件解釋修例目的使上述師生校董選舉機制一致化。

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