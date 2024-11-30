  • 17°C
香港時間：20241130日 (六) 06:51

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

古蹟活化｜紅磚瑪利諾修院大樓活化工程料2027竣工　將設導賞團遊古蹟學英文

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

瑪利諾修院學校的修院大樓，將活化為「諾源-賽馬會瑪利諾古蹟活化教育及服務中心」。（曾耀輝攝）

有87年歷史的九龍塘古蹟級紅磚建築、傳統名校瑪利諾修院學校內一幢修院大樓，獲馬會捐逾9千萬元，將活化為教育與社區服務中心，料2027年竣工後破天荒開放舉辦導賞團，並安排舊生帶學生邊遊古蹟邊學英文等。

瑪利諾修院學校創辦於1925年，1937年遷至九龍塘窩打老道校舍，其「紅磚屋」已成區內地標之一。學校建築採用自由新都鐸風格，包含裝飾派藝術、羅馬式、新喬治亞式、哥德復興式等的特色，在香港極之罕見，已於2008年被列為法定古蹟。

多媒體互動展覽 喚起保育關注　

適逢明年為創校100周年，辦學團體瑪利諾修院學校基金有限公司昨宣布，獲香港賽馬會慈善信託基金撥捐逾9,100萬元，啟動首個於學校範圍內的大型保育項目，計劃將座落於瑪利諾主樓東面座、佔地700平方米的修院大樓，回復至最初面貌，並活化為集文物、教育與社區服務於一身的「諾源-賽馬會瑪利諾古蹟活化教育及服務中心」。前期工程已於今年7月展開，主要工程明年進行，預計2027年竣工。

瑪利諾修院學校基金有限公司主席鍾郝儀。（曾耀輝攝）

瑪利諾修院學校基金有限公司主席鍾郝儀指，中心目標對象為年輕人，尤其是女生，而「諾源」之名除了取自瑪利諾修女和資源，亦有承諾之意，延續修女無私奉獻、作育英才、助女性自強不息的精神。

修院大樓樓高兩層，基金會副主席陳淑嫻稱，冀把大樓地下活化成展覽空間，透過舉辦多媒體及互動式專題展覽，引起大眾，特別是年輕人，對古蹟活化和保育的關注，同時展示瑪利諾修女對教育、醫療和社會服務的貢獻。她續透露，屆時或用虛擬實境（VR）技術，讓參觀者沉浸式欣賞大樓的隱秘閣樓（見另文）；市民及團體亦可網上預約參觀，現場設導賞團。

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

舊生帶領學生 邊遊歷邊學英文

此外，大樓地下也會還原修女宿舍房情景，並設多用途空間，將與其他中學合作，並安排瑪利諾舊生和退休教師任義務導師，帶學生一邊遊古蹟，一邊學英文。瑪利諾中學生亦可做義工，學習服務大眾。陳淑嫻形容很多校長和老師均大讚有新意。

陳又稱，中心盼與非牟利機構（NGO）合作，為居住於土瓜灣及深水埗等簡樸房的女學生，提供課後溫習服務；設靜觀課程，助學生洗滌心靈、推動青少年心理健康教育；甚至為制服團隊提供活動場地。至於大樓1樓則將外借NGO預約，用作會議、培訓及展覽，但收費未定。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁薾心

相關文章

古蹟活化｜瑪利諾修院大樓見證時代變遷　神秘閣樓暗藏大批文物
今日 06:01
古蹟活化｜瑪利諾修院大樓見證時代變遷　神秘閣樓暗藏大批文物

你可能感興趣

古蹟活化｜瑪利諾修院大樓見證時代變遷　神秘閣樓暗藏大批文物
今日 06:01
古蹟活化｜瑪利諾修院大樓見證時代變遷　神秘閣樓暗藏大批文物
小學 九龍 老師 退休 馬會 媒體 文娛藝術 展覽 工程 瑪利諾修院學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯現身唐詩詠麵包店開張　靚湯穿鬆身衫遮肚孕味濃
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯現身唐詩詠麵包店開張　靚湯穿鬆身衫遮肚孕味濃
準爸爸｜40歲高鈞賢閃婚封盤疑雙囍臨門　年初透露想做暖爸：人生將迎來新角色
準爸爸｜40歲高鈞賢閃婚封盤疑雙囍臨門　年初透露想做暖爸：人生將迎來新角色
張敬軒暴瘦丨軒公自爆體重半年暴跌8公斤　張敬軒直言獨力照顧父母感吃力：想尖叫
張敬軒暴瘦丨軒公自爆體重半年暴跌8公斤　張敬軒直言獨力照顧父母感吃力：想尖叫
急症室最長等候時間（11月30日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間04:05）