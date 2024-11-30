古蹟活化｜紅磚瑪利諾修院大樓活化工程料2027竣工　將設導賞團遊古蹟學英文

▲ 瑪利諾修院學校的修院大樓，將活化為「諾源-賽馬會瑪利諾古蹟活化教育及服務中心」。（曾耀輝攝）

有87年歷史的九龍塘古蹟級紅磚建築、傳統名校瑪利諾修院學校內一幢修院大樓，獲馬會捐逾9千萬元，將活化為教育與社區服務中心，料2027年竣工後破天荒開放舉辦導賞團，並安排舊生帶學生邊遊古蹟邊學英文等。

瑪利諾修院學校創辦於1925年，1937年遷至九龍塘窩打老道校舍，其「紅磚屋」已成區內地標之一。學校建築採用自由新都鐸風格，包含裝飾派藝術、羅馬式、新喬治亞式、哥德復興式等的特色，在香港極之罕見，已於2008年被列為法定古蹟。

多媒體互動展覽 喚起保育關注

適逢明年為創校100周年，辦學團體瑪利諾修院學校基金有限公司昨宣布，獲香港賽馬會慈善信託基金撥捐逾9,100萬元，啟動首個於學校範圍內的大型保育項目，計劃將座落於瑪利諾主樓東面座、佔地700平方米的修院大樓，回復至最初面貌，並活化為集文物、教育與社區服務於一身的「諾源-賽馬會瑪利諾古蹟活化教育及服務中心」。前期工程已於今年7月展開，主要工程明年進行，預計2027年竣工。

▲ 瑪利諾修院學校基金有限公司主席鍾郝儀。（曾耀輝攝）

瑪利諾修院學校基金有限公司主席鍾郝儀指，中心目標對象為年輕人，尤其是女生，而「諾源」之名除了取自瑪利諾修女和資源，亦有承諾之意，延續修女無私奉獻、作育英才、助女性自強不息的精神。

修院大樓樓高兩層，基金會副主席陳淑嫻稱，冀把大樓地下活化成展覽空間，透過舉辦多媒體及互動式專題展覽，引起大眾，特別是年輕人，對古蹟活化和保育的關注，同時展示瑪利諾修女對教育、醫療和社會服務的貢獻。她續透露，屆時或用虛擬實境（VR）技術，讓參觀者沉浸式欣賞大樓的隱秘閣樓（見另文）；市民及團體亦可網上預約參觀，現場設導賞團。

舊生帶領學生 邊遊歷邊學英文

此外，大樓地下也會還原修女宿舍房情景，並設多用途空間，將與其他中學合作，並安排瑪利諾舊生和退休教師任義務導師，帶學生一邊遊古蹟，一邊學英文。瑪利諾中學生亦可做義工，學習服務大眾。陳淑嫻形容很多校長和老師均大讚有新意。

陳又稱，中心盼與非牟利機構（NGO）合作，為居住於土瓜灣及深水埗等簡樸房的女學生，提供課後溫習服務；設靜觀課程，助學生洗滌心靈、推動青少年心理健康教育；甚至為制服團隊提供活動場地。至於大樓1樓則將外借NGO預約，用作會議、培訓及展覽，但收費未定。

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記者：梁薾心