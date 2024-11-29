活動好去處｜中環PMQ設計展deTour 裝置展覽40場工作坊好玩創意有趣兼備

▲ deTour 2024 設計節即日起至12月15日假中環PMQ元創方舉行。（被訪者提供）

今年deTour 2024已開鑼！ 80位來自香港本地與海外創作者共同參與大型裝置與展覽、工作坊、設計對話、導賞團，展現本地及國際設計單位的創作，探討設計如何與內在連結的深層意義，當中不乏創意與有趣兼備的作品。

▲ 陳濬人希望參加者不只是來「打卡」，更想大家帶走一些想法。「像一顆種子，反思我們與設計的關係。」（周美好攝）

由PMQ元創方主辦、文創產業發展處資助的deTour設計節由即日起至12月15日假中環PMQ元創方舉行，今年展覽日數特別增至17天，免費開放予所有設計愛好者、學生及公眾參與。

受著作啟發

今年deTour主題為：「擁有→存有：內在的設計」，策展人陳濬人（Adonian Chan）是參閱心理學家埃里希·弗洛姆（Erich Fromm）的最後一本著作《佔有還是存有》啟發。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「書中提及到擁有和存有，前者是以主流價值去衡量一個人標準，例如擁有幾多層樓、若干資產，有幾多個學位……Erich Fromm卻去反思，當這些東西消失了，這人就是否完全無價值？他並不是這樣想，於是提出另一個價值——人本有的價值，並非外在可見，但又難用文字語言去清晰闡述，只能嘗試去勾勒。」

感受設計的滋養

Adonian嘗試去理解是，像人的內在成長裏的真實關係、沉思經歷以至尋找自我的過程裏，都屬於存有的部分。「這本書以設計角度來看十分有趣，作者提到人需要工具生存是無可厚非，但額外的東西就是多餘，我們作為設計師就不認為如此，因為物件不單能改善生活，也可以是催化劑，如剛才所說的尋找內在身份，甚至是加強深刻交流。」

▲ 《模仿之旅：追隨女兒們的足跡》是日本設計師矢後直規與女兒共同創作的系列畫作。（被訪者提供）

他舉例說明：樂器是不折不扣的設計品，但當它未面世前，這個世界就安靜得來（這例子引得在場眾人大笑）；可是樂器的出現，引發出人類的表演形式，把世界豐富了。「設計如是，同樣豐富了人們的表現和表達的形式。希望透過deTour2024所展示的環境、產品和體驗，啟發參觀者探索及感受到設計滋養人的部分。」

展品形式多元

今次deTour 2024 設計節的展覽部分一共展出17組本地與海外設計師的裝置與展覽，它們將分布於PMQ元創方內不同位置，作品內容多元，令人意料不到的風水和盆景也羅列其中。

▲ 韓國設計師 Yoojin Chung《Capturing Qi（氣）》。（被訪者提供）

韓國設計師 Yoojin Chung《Capturing Qi（氣）》的作品概念源自對風水的重新思考，探討風水如何影響亞洲人生活、景觀和文化。作品設計將「捕捉氣」、「被水晶淨化」的風水學概念具象化。

《盆浮之景》是將兩組人結合，一是「種未來」由建築師張家豪、建築設計師譚芷茵和花藝師黃瑩瑩於 2023 年共同創立的設計項目；另一是盆景藝術家李景民。嶺南盆景幾乎沒有現代化過，「種未來」擅於傳統植物栽培與新興科技的融合，運用3D打印技術和新物料創建支撑植物生長的架構，當兩者結合，為中國盆景注入了當代的新詮譯。

▲ 種未來 X 李景民 ——《盆浮之景》。（被訪者提供）

設計師藏品故事

設計師蔡楚堅（Sandy Choi）的展品開宗名義響應主題叫《從「擁有」到「存有」》，他首次參與deTour，從構思到籌備到展示藏品過程中，大呼好玩。

Sandy為是次展出帶來33件作品，與其說是作品，其實大部分是收藏品，身為設計師，他有多年收藏物品的習慣，至5年前在疫情期間開始在Instagram上分享舊物、藏書等，記錄難忘瞬間和個人感受，也投射了一些自我想法。

▲ 蔡楚堅說，收藏的並不是物品本身，而是收藏者個人喜好和性格的投射。（周美好攝）

這些展品橫跨不同年代，有些更是他學生時代的藏品，只通點是背後都蘊涵故事，如一張他認為是設計生涯中最佳、但不似預期的作品，是一張「BB通知卡」。他20多年前將為人父，太太照超聲波後醫生告知腹中是兒子時，Sandy想好了愛兒的英文名叫Max，也設計了一張BB通知卡，豈料孩子呱呱墮地，醫護人員宣布是女兒！Sandy馬上致電剎停同事勿把此卡寄出。Max的名字也改了為Maxine。

▲ 蔡楚堅的Baby announcement card，記載了他一樁「不似預期」的難忘事。（周美好攝）

Sandy預計今次他的展品，設計師會很有共鳴，因內裏有不少彌足珍貴的設計作品，但他更期待一般參觀者的看法。「我做了這麼多年設計師，卻從未做過展覽，這次參與的過程中，覺得好玩，好鍾意。」

deTour 2024 設計節

日期: 即日至12 月 15 日

時間: 11am至8pm

地址: PMQ 元創方（中環鴨巴甸街 35 號）

免費入場

網址