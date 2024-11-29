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著數優惠｜惠而浦網店年終陳列開倉 家電優惠低至3折

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

惠而浦網店年終陳列開倉，家電優惠低至3折，數量有限，售完即止。（相片由惠而浦提供）

家電品牌惠而浦網上商店W-Mall將再度推出本年度最後一擊年終陳列開倉優惠，由即日起至12月4日期間，多款陳列及開盒家電均以震撼價發售，限量激抵貨品低至3折，易拆式抽油煙機只售$999；而6th Sense智能洗碗碟機更低至$2,490。

惠而浦開倉｜惠而浦網店年終陳列開倉，家電優惠低至3折，數量有限，售完即止。（相片由惠而浦提供）

惠而浦開倉｜多款陳列及開盒家電

優惠除了陳列產品外，W-Mall更提供開盒機讓客戶選購，開盒產品乃原裝未使用品，而保養年期跟新機相同，且配件齊備，只是在物流或存放過程中，外盒包裝有不同程度之瑕疵，性價比極高。

點擊圖片放大
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惠而浦開倉｜滿$1000輸入優惠碼再95折

所有陳列產品提供一年產品保養，而開盒機跟新機一樣的保養年期；所有家電均提供免費送貨，購買部分特定產品更可享有免費基本安裝服務，貨品數量有限，售完即止。

此外，現凡購物滿$1,000再用Mastercard結帳，並輸入優惠碼「MASTER24」，即享額外5%折扣。

詳情：惠而浦網上商店W-Mall

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