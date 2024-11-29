著數優惠｜惠而浦網店年終陳列開倉 家電優惠低至3折
休閒消費
撰文： 周美好
發布時間： 2 小時前
最後更新： 27 分鐘前
家電品牌惠而浦網上商店W-Mall將再度推出本年度最後一擊年終陳列開倉優惠，由即日起至12月4日期間，多款陳列及開盒家電均以震撼價發售，限量激抵貨品低至3折，易拆式抽油煙機只售$999；而6th Sense智能洗碗碟機更低至$2,490。
惠而浦開倉｜多款陳列及開盒家電
優惠除了陳列產品外，W-Mall更提供開盒機讓客戶選購，開盒產品乃原裝未使用品，而保養年期跟新機相同，且配件齊備，只是在物流或存放過程中，外盒包裝有不同程度之瑕疵，性價比極高。
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惠而浦開倉｜滿$1000輸入優惠碼再95折
所有陳列產品提供一年產品保養，而開盒機跟新機一樣的保養年期；所有家電均提供免費送貨，購買部分特定產品更可享有免費基本安裝服務，貨品數量有限，售完即止。
此外，現凡購物滿$1,000再用Mastercard結帳，並輸入優惠碼「MASTER24」，即享額外5%折扣。
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