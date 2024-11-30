義教基層｜18同行資助逾200基層學童免費學習　劏房戶小孩跟劉知明劉慕裳學空手道追奧運夢

▲ 18同行開展了「全額助養學童計劃」，至今已幫助逾200個學童實現夢想。（圖片由機構提供）

【慈善/基層學童/18同行/全額助養學童計劃】慈善團體「18同行」一直致力支援低收入家庭和兒童培訓，其中「全額助養學童計劃」，至今已幫助逾200個學童實現夢想。其中有受惠劏房戶學童能跟著名空手道運動員劉知名、劉慕裳學習空手道，不但增加了成就感和自信，更燃起了他參加奧運的夢想！

為劏房戶綜援戶學童實現夢想

「18同行」於2022年開展了「全額助養學童計劃」，為基層家庭的學童提供全⽅位⽀援，包括學費資助、課外活動費⽤、才藝班培訓及個⼈成⻑輔導等。Amanda希望每一位小朋友都能夠在沒有經濟負擔的情況下接觸不同的興趣，發展潛能。

此計劃是一個為期10年的計劃，為學童持續提供學費全額資助及興趣班費用或免費課程，從小培養到成才，至今已幫助了逾200個來自劏房戶及綜援戶的學童實現夢想，在⾳樂、舞蹈及學術方面發展，並取得優異成績。

▲ 「18同行」創辦人黎雅雯曾經親身感受過貧窮，她立志幫助那些生活在困境的孩子，讓他們能夠獲得更多機會。（相片由機構提供）

受助學童跟劉知名劉慕裳學空手道

「18同行」義工於疫情期間派發物資，認識了黃傲晉（晉晉）一家四口，他們居於150呎的劏房長達8年。晉晉現為「全額助養學童計劃」其中一名參加者，「18同行」義工得悉他一直想學習空手道，於是邀請了「空手道兄妺」劉知名（2021年全國運動會男子個人形銅牌得主）及劉慕裳（2020年東京奧運空手道女子個人形銅牌得主、2023年亞洲空手道錦標賽金牌得主）為晉晉和其他小朋友義教幾課。後來他被選中參加「全額助養學童計劃」，透過「18同行」的學費資助，接受長期空手道訓練。晉晉珍惜這次學習的機會，勤奮練習，也贏得了主教練劉知名的讚賞。目前，晉晉已考獲空手道綠帶，並立志未來能代表香港參加奧運。

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參加計劃後，晉晉不但找到自己的興趣和潛能，有勇氣追求夢想，待人接物方面也有成長。即使生活條件有限，他仍感激自己所擁有的一切，更積極地面對生活中的困難。

透過互助與合作，晉晉亦學會幫助他人的重要，並融入日常生活。在計劃中獲取的成就感和自信，令他更有信心面對日常生活和未來的挑戰。獲得更多資源和支持後，晉晉一家將有機會改善居住條件，提升生活質量。

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申請資格

申請「全額助養學童計劃」的學童為⁠劏房或綜援家庭，有意參加計劃的學童首先需經過家訪、面試和幾堂免費課程的觀察，再進行遴選。入選計劃之學童可獲資助免費參與心儀的興趣班，同時他們的課堂出席率需要達90%，並須參與10小時義工服務，貢獻社會。在此期間，計劃也將持續關注他們的學習狀況和家庭經濟情況。

舉行啟動禮籌募資金幫更多學童

「18同行」將於12月1日（星期日）舉行「『全額助養學童計劃』啟動禮 暨 慈善舞會晚宴」，出席嘉賓包括仁愛堂總理胡臻霆先生、立法會議員郭鈴麗女士、黃志明博士（臨床心理學家）、亞洲企業家協會創會會長傅鋒榮先生、「萬希泉」創辦人、18同行的榮譽顧問沈慧林先生 及「18同行」創辦人黎雅雯小姐。

活動中，晉晉和他的主教練劉知名將一同表演空手道，展示他們的努力與成就。是次活動收益扣除成本，全數用於「18同行」開展的「全額助養學童計劃」、「非洲山區兒童AI編程展未來計劃」及「香港緊急援助基金」。後兩者分別為偏遠地區兒童提供科技教育，開拓視野，創造機會以及為單親家庭、運動員及遭遇意外的人士提供及時援助。

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