一簽多行丨鄧炳強指已作充足準備　除夕將延長跨境鐵路及關口服務時間

▲ 鄧炳強。（資料圖片）

深圳戶籍市民赴港「一簽多行」明起恢復，並擴大至持居住證的非戶籍居民。保安局局長鄧炳強指，估計涉及1000萬人，當局已做好充足準備，包括增加口岸前線人手，警員亦會加強在購物點巡邏。他又提到，本港除夕將繼續有煙花匯演，跨境鐵路服務和羅湖關口會延長服務，深圳灣口岸當日亦會24小時開放，確保內地旅客欣賞完煙花後，可以有足夠時間過境回家。

鄧炳強又指，皇崗口岸未來會採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客只需出示證件一次，便可完成兩地出入境手續，未來新關口亦會採取相同安排，包括重建的沙頭角口岸。

此外，鄧炳強稱，明年初會安排5萬名公務員參與測試啟德主場館，整個體育園會有20場測試，會利用科技偵測人流及擠塞點等，亦會以最大壓力測試，例如安排所有人同一時間前往同一港鐵站，幫助設計日後安排，確保明年開幕時觀眾進場、離場暢順，以及在場館有良好體驗。

他又重申，科技只會偵測人流和密度等，並非針對樣貌，非針對私隱。而啟德青年運動場經過兩次測試，亦發現有地方需要改善，例如排隊方式。

另外，鄧炳強又指，近期市民吸食「太空油」情況頗為嚴重，醫管局中毒控制中心的紀錄更顯示，有3人懷疑因為太空油失去性命，計劃明年首季立法將太空油列入毒品規管，同時提高刑罰阻嚇性。他提到，去年只有8宗太空油的案件，拘捕9人，檢獲596克，單今年截至10月底已有90宗，拘捕133人，檢獲8公斤。而呈報吸食太空油者去年只有兩人，今年卻急增至已有81人，其中74個是21歲以下人士。

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