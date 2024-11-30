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一簽多行｜楊潤雄指內地消費習慣已改變　料水貨問題重現機會較低

社會

發布時間： 56 分鐘前

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄。(資料圖片)

深圳赴港「一簽多行」明起恢復，並擴大至持居住證的非戶籍居民。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在電台節目中表示，相信措施會帶來正面作用，尤其鄰近聖誕，本港的節日慶祝活動對內地旅客，尤其是年輕人有吸引力，料有助帶動旅遊業相關行業，但也要靠業界自己努力吸引旅客消費及想辦法留住旅客過夜。

「一簽多行」當年曾衍生水貨客問題惹來爭議，楊潤雄稱，內地消費習慣已經改變，「除非你在香港找到些必須要在香港買的，內地現時面對一個零售問題是送貨太過方便，他們是否願意拿著這麼多東西周圍去都是一個問題」，相信水貨客問題出現的機會比以前低。他又表示，政府會不斷評估本港承載力，不希望為市民帶來太多不便。

另外，中央贈港的一對大熊貓，將在下月8日與公眾見面。楊潤雄指，命名比賽共收到2.2萬多份建議，部分重複，亦有人提議沿用大熊貓現有名字「安安」、「可可」，當局會在下月7日的「大熊貓亮相儀式」公布命名；而港產大熊貓寶寶就會在明年首季與公眾會面。

他並稱，暫時未打算就參觀大熊貓館設預約制，但會留意情況，有需要時會採取措施令觀賞更暢順。他又認為，大熊貓會為本港旅遊業帶來契機，吸引內地以至東南亞旅客，當局及業界亦會有宣傳，包括下周有2000多隻大熊貓擺設在全港各區亮相等，亦希望業界多做周邊產品，帶動熊貓經濟。

此外，政府日前公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出檢討資助藝團制度。楊潤雄指，並非原本制度有不足才提出檢討，而是認為制度要與發展藍圖配合，強調檢討不代表制度一定會有好大的轉變。 

對於近期有藝人的表演，因被政府表演場地撤銷預訂，而要取消或延期。楊潤雄就指，每個個別事件有不同原因，又強調本港每日都有很多表演。

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