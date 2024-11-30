內地升學｜內地高等教育展今明兩日在會展舉行　施俊輝籲學生為兩地交流合作貢獻力量

▲ 署理教育局局長施俊輝博士在開幕禮上致辭。（政府新聞處圖片）

由國家教育部和教育局聯合舉辦的2025／26學年內地高等教育展今日（30日）起一連兩日於香港會議展覽中心展覽廳3DE舉行，免費入場。約140所內地高等院校參與教育展，設立展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等。國家教育部的代表於現場講解計劃的收生程序及安排。

教育展另設有多場分享會，包括由內地院校代表介紹各個課程的特色、內地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等。教育展同時設有網上平台，所有參與計劃的內地高等院校均會於網上平台設置虛擬展覽攤位。

署理教育局局長施俊輝博士今日在教育展開幕禮上致辭時，鼓勵同學能把握機會，藉文憑試收生計劃報讀心儀的内地院校及課程，與內地同學們共同學習、共同成長，為兩地的交流合作貢獻力量，並把握國家發展及粵港澳大灣區建設下的機遇。他表示，文憑試收生計劃已邁向第14個年頭，推出至今共有超過4.7萬名香港學生通過計劃報考內地高等院校，而2025／26學年，參與計劃的院校將增加至145所。

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