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鯨魚擱淺｜大澳擱淺鯨魚搶救無效亡　漁護署指消化系統內有大型帆布袋

社會

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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漁護署下午將該鯨魚屍體送往漁護署海岸公園石壁管理站解剖。（漁護署圖片）

一隻鯨魚昨午（30日）被發現擱淺在大澳南面石仔埗街對開水域，身上有傷口，漁護署及香港海洋公園保育基金人員到場搶救，惟鯨魚搶救無效，鯨魚最終在今日（1日）凌晨約零時身亡。至凌晨約2時，有躉船駛至接走鯨魚屍體，前往大欖水警基地，職員將鯨屍吊起放置在基地地面，並用帆布等物遮蓋鯨屍。

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漁護署晚上在社交平台發文指，下午已在漁護署海岸公園石壁管理站解剖該鯨魚屍體，初步評估該鯨魚應該屬喙鯨科(Ziphiidae)，品種待確認，體長約6至7米，性別為雄性，提到喙鯨一般居於深水海域，很少進入淺水水域或游近岸邊，香港水域並不是喙鯨的正常生境。

漁護署又指，海洋公園及海洋公園保育基金獸醫團隊解剖期間未有發現鯨魚身上有被螺旋槳傷害或曾受船隻猛烈撞擊的痕跡，但獸醫在鯨魚身上發現有一些表面傷痕，可能因鯨魚曾擱淺於淺水區域而造成，獸醫亦發現在鯨魚的消化系統內有一個88x52cm的大型帆布袋，但鯨魚最終死因需要進一步分析。

署方稱，鯨魚並不是在香港水域棲息的物種，牠們進入香港水域很可能本身已出現特殊情況，例如健康出現問題及迷失方向等。署方指，昨接獲警方報告該鯨魚擱淺後，已即啓動「香港水域內發現非本地棲息鯨豚動物的應變計劃」，並聯同相關部門及海洋公園和海洋公園保育基金人員巡查及採取合適的拯救措施，惜該條鯨魚的身體狀況非常虛弱，最終在診斷期間不幸死亡。

漁護署並再次呼籲市民不要騷擾擱淺的鯨魚及乘船出海觀看鯨魚。如發現鯨魚出沒時或鯨魚擱淺，請立即通知漁護署及必須與鯨魚保持距離，切勿接近騷擾鯨魚，及留意個人安全，以免發生意外。

鯨魚稍早被發現時，目擊者稱，鯨魚身上佈滿大量深淺不一的傷口，不停噴血，導致附近海域變紅，鯨魚疑疼痛難耐不時在海中掙扎，鯨身和沙石磨擦，令傷勢加劇。當時現場大批居民圍觀驚呼「反肚啦陰公」、「流血呀」。

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