鯨魚擱淺｜大澳擱淺鯨魚搶救無效亡　目擊者：死前疑疼痛難耐不斷掙扎

▲ （讀者提供影片截圖）

一隻鯨魚昨午（30日）被發現擱淺在大澳南面石仔埗街對開水域，漁護署及香港海洋公園保育基金人員到場搶救，惟鯨魚最終搶救無效身亡。漁護署相信該條鯨魚身長約5至6米，身上有傷口，死亡時間為今日大約凌晨零時，需進行解剖以了解死因。

今日（1日）凌晨約2時，有躉船駛至接走鯨魚屍體，前往大欖水警基地，職員將鯨屍吊起放置在基地地面。至早上，職員用帆布等物遮蓋鯨屍。

漁護署今日凌晨發出新聞稱，經香港海洋公園獸醫初步評估認為，該條鯨魚已經受傷。當獸醫為該條鯨魚進行麻醉，以作進一步診斷期間，發現該條鯨魚的身體狀況非常虛弱，最終在診斷期間死亡，死亡時間為今日大約凌晨零時。漁護署人員與香港海洋公園獸醫將會為鯨魚屍體進行解剖，以研究死因。

漁護署昨指，昨日（30日）下午接獲警方報告，於大嶼山二澳水域發現有活體鯨豚擱淺。至入夜，漁護署及香港海洋公園保育基金人員在大澳水域發現一條鯨魚擱淺，根據初步評估，該條鯨魚身長約5至6米，身上有傷口。

鯨魚稍早被發現時，目擊者稱，鯨魚身上佈滿大量深淺不一的傷口，不停噴血，導致附近海域變紅，鯨魚疑疼痛難耐不時在海中掙扎，鯨身和沙石磨擦，令傷勢加劇。當時現場大批居民圍觀驚呼「反肚啦陰公」、「流血呀」。

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