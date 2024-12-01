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陳茂波：深圳居民今起可申請「一簽多行」　為本港經濟增添活力

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 40 分鐘前

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財政司司長陳茂波。（網誌圖片）

財政司司長陳茂波在網誌表示，今年本港經濟總體溫和增長，惟本地消費和服務輸出表現，仍須進一步提升。中央一系列支持本港旅遊業發展的措施，包括深圳居民今天起可申請「一簽多行」個人遊等，將為本港的經濟增添活力。

陳茂波指出，恢復深圳戶藉居民「一簽多行」，同時擴展至持居住證的深圳市非戶藉居民。這項新措施，讓深圳居民來港可以更方便、時間可以更靈活，不但對本地旅遊、零售、餐飲等相關行業，帶來支持，也促進港深兩地人員更便捷暢達的雙向往來，讓彼此在經濟和人文交流上更為緊密。

他強調，港府積極發展新產業、開拓新市場和物色新伙伴，將為香港開創經濟新增長點。隨着招商引資工作漸見成績，在港發展的內地、亞洲乃至歐美的海內外企業數目，已錄得可觀增長。香港的營商優勢，正越來越受到不同地方的企業家認同，它們在港投資興業、以至置業居住的實際行動，顯示了對香港的信心。

他又表示，正努力從軟件到硬件，都加強與國際市場的聯通。現時香港機場連接全球200個航點，客運量約於今年底，恢復至疫情前水平。今年到明年上半年，本地航空公司還新增到內地西寜、舟山、黃山、老撾萬象、美國達拉斯，以及印度海德拉巴的航班。對外的航點增加，將讓本港航空服務的網絡更廣更遠，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐的地位和競爭力，並促進本港對外的經貿合作和人文交流。

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