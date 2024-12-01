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香港旅遊｜本港迎來今年第100萬名菲律賓旅客　破2018年全年紀錄

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菲律賓旅客Miguel Linao（右二）與太太Ana（左三）及3位子女同遊香港。(旅發局提供)

香港於上周五（29日）迎來今年第100萬名來自菲律賓的訪港旅客，打破2018年全年93萬人次的紀錄，創下歷年新高。 自開關以來，東南亞市場訪港旅客數字走勢強勁，是眾多客源市場之中復甦速度之冠，今年1至10月合共錄得超過230萬訪港旅客人次，已達疫情前約9成半水平；其中來自菲律賓的旅客量更超越疫情前水平，達到92萬人次，復甦進度達127%。

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香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，今年首10月的國際旅客增幅相當不俗，尤其是東南亞市場的表現突出，香港更是菲律賓旅客的首選旅遊目的地，成績令人鼓舞。我們知道很多東南亞旅客喜歡到香港歡度節日，所以把握良機，藉「香港繽紛冬日巡禮」加大宣傳力度， 吸引更多旅客來港體驗濃厚的節日氣氛。

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菲律賓旅客Miguel Linao與太太Ana及3位子女同遊香港，指這次與家人再次來港度假，沒想到竟成為香港今年第100萬位來自菲律賓的旅客。這次訪港主要目的是陪伴女兒參加在港舉辦的體操比賽，並順道旅遊。因為從菲律賓到香港僅需兩個半小時，我們過去也經常來香港玩。最讓我們喜愛的是香港的美食和主題樂園。我們一家人十分期待這次旅程。

根據旅發局的離境旅客調查，東南亞旅客以年輕客群為主，平均留港3.4晚，人均消費為港幣7,100元。東南亞旅客最喜愛到訪的3個地方包括主題樂園、廟街／女人街以及尖沙咀海濱等。 

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