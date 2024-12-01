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岑浩輝當選｜澳門候任特首岑浩輝及班子亮相　旅遊發展與香港互補優勢

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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澳門候任行政長官岑浩輝今日率新班子亮相，並表示就職後，將約香港特首李家超見面商討合作。（澳門新聞局圖片）

澳門候任行政長官岑浩輝今日率新班子亮相，並表示就職後，將約香港特首李家超見面商討合作，但兩地發展定位不同，金融方面澳門不敵香港，冀雙方在旅遊文化上，可互補優勢。

下屆澳門政府的10名主要官員，5位是新面孔，現任澳門經濟財政司司長李偉農沒有連任，改由經濟及科技發展局局長戴建業接替。岑浩輝表示，戴建業經驗豐富，希望他上任後，可帶領澳門旅遊業尋求突破

岑浩輝今日表示，澳門將充分發掘「一中心、一平台、一基地」的作用，即世界旅遊休閒中心、中葡商貿合作服務平台、及文化交流合作基地建設，並強調推進經濟適度多元發展很重要。他又表示，港澳發展定位不同，以金融為例，「香港在金融方面好強，這方面澳門不能夠比」，但出，港澳在旅遊文化方面互補性強，例如中西文化方面，港澳潛力很大且可優勢互補。

候任經濟財政司司長戴建業則表示，十分關注社區經濟，將加大資源投入，協助中小企轉型及升級。他又認為，澳門必須發揮好澳門好客之道的特色，及世界旅遊休閒中心定位，建議企業引進更多不同產品。

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