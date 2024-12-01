一簽多行｜深圳居民赴港個人遊恢復一簽多行　有居民料來港次數增至每月一次

▲ （梁偉榮攝）

深圳居民赴港個人遊恢復「一簽多行」簽注安排，並首度涵蓋非戶籍居民。今早（1日）羅湖服務中心出現辦證人龍，有深圳居民即日來港探親，也有居民料日後來港次數增至每月一次。另有本地商戶看好市道。

運輸及物流局局長林世雄早上到落馬洲支線管制站視察，指抵港旅客前往各區過程順暢。旅發局公布本港迎來今年第100萬名菲律賓旅客，破2018年全年紀錄。

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深圳居民赴港一簽多行簽注昨起開放申請，最快即時獲批。深圳羅湖區一間自助簽注機中心，早上到場辦理簽注的人龍不絕，一度排至門外。申請人深圳非戶籍居民曲先生指，認為新措施可提高工作效率，高頻地與香港客戶溝通，因為此前只能委託廣東同事往返多次。

深圳非戶籍居民陳先生料，政策實施後有人很多辦證，故新安排首日便辦理簽注，即日訪港旅遊探親，逗留約4天，「平時有空也會過去玩一下。」

今日本港尖沙咀一帶不乏內地旅客，不少旅客稱新安排鼓勵他們多訪港。深圳居民何先生表示，今年來港兩次，料措施實施後，會一個月訪港一次，以即日來回及享受美食為主。他指出，自小觀看港劇、港產片長大，最喜歡《古惑仔》系列電影，對香港90年代情懷十分感興趣，建議港府多設相關展覽或景點。

深圳居民閆先生指，不知道一簽多行新安排，但認為措施有助內地居民更頻密地訪港，預計日後當子女放寒、暑假時會訪港。

星光大道小食攤檔職員黃先生稱，近月生意暢旺，料新措施方便旅客訪港，進一步令當地人流增多，帶旺生意。

不過藥房負責人徐先生指，生意遠不及疫情前，豪客銳減，現時內地客只買藥物等日用品，每人花數十元至數百元不等，形容生意難做。

運輸及物流局局長林世雄昨早前往落馬洲支線管制站視察指，旅客由內地口岸抵港後轉乘各類交通前往各區過程順暢，對相關交通安排感到滿意。已囑咐各公共交通營辦商，預留足夠車輛、班次及人手應對旅客需要，準備好各交通配套和預案，應付不時之需。

根旅發局數據，今年1至10月訪港內地旅客錄得逾283.8萬人次，按年增加3成，同時上周五（29日）迎來今年第100萬名來自菲律賓的訪港旅客，打破2018年全年93萬人次的紀錄，創下歷年新高。旅發局指，今年東南亞市場表現突出，以年輕客群為主，平均留港3.4晚，人均消費7,100港元。

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